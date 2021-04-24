【恐怖睫毛】種植眼睫毛疏於清潔堆積噁心黃垢　美容師崩潰：細菌過盛

▲ 種植眼睫毛後疏於清潔，堆積噁心黃垢。

愛美除了化妝，更應好好保養皮膚！一名外國美容師在網上分享幫客戶清潔睫毛的影片。美容師指，客戶種睫毛後沒有經常清潔，導致化妝品、油脂及灰塵一直累積，造成極多黃色污垢，非常嘔心！

外國美容師在TikTok分享影片，只見顧客的假睫毛根部有一排黃色的污垢，而且污垢已經變硬成一塊塊，猶如凝固了的粉底液，美容師只能用鑷子一塊塊撕下。

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美容師指，這些污垢都是不清潔假睫毛導致，由化妝品、油脂和灰塵累積而成。如果要避免發生這種情況，每日都要清潔睫毛一次。

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她又指這些黃色污垢會暗藏無數細菌，實在難以想像顧客怎會任由睫毛骯髒成這樣，這樣的話，連本身天然的睫毛都會受破壞。

種植假睫毛風險

其實種植假睫毛時如消毒不周，隨時會引發細菌或寄生蟲感染。內地一名26歲OL就曾感到眼皮紅腫發癢，於是到眼科求診，意外發現睫毛根部有一條條蟎蟲蠕動，連真睫毛也快掉光。醫生指，未認真清潔眼周位置，時間一長，導致眼瞼堆積皮脂和代謝產物，反復植睫毛時使用的膠水也會刺激瞼緣皮膚，引致發病。

香港眼科醫學院前院長周伯展曾受訪表示，若眼睛正在發炎，不應種植眼睫毛。種植後亦須用洗眼藥水，或抹眼的特製紙巾清潔眼睛，否則或會導致眼睛發炎。

若屬於輕微發炎，眼皮會紅腫、疼痛。若眼睛感染惡菌，例如：金黃葡萄球菌、綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa），細菌入眼，有機會令眼睛含膿，並影響視網膜、視覺神經。抵抗不足的人士，細菌入眼後，可於8至10小時內失明。

若惡菌經視覺神經走入血管，繼而進入腦部，會導致不同程度的影響。若手腳的控制受影響，病人輕則抽筋，重則癱瘓。若聽覺受影響，有機會導致失聰。另外還會影響肌肉，導致抽筋；也會影響排便功能，導致失禁。若惡菌走到面部，面部或會腫脹，需要放膿，也有可能會「毀容」。

周醫生不建議種植眼睫毛，若要種植，亦應找商譽好的診所，並觀察對方的處理手法是否令人安心。種植後，須好好清潔眼部；若有不適，則需盡早求醫。

責任編輯：羅嘉欣