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【天生愛情狂】22歲女生狂拍拖近20次　1年換5個男友家人無奈：講極都唔聽

親子 15:48 2021/04/24

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22歲妹天生愛情狂拍拖近20次，1年換5個男朋友家人屢勸不改。

感情的問題，有時間家人也難以介入。有網民於社交媒體發帖分享，指22歲的妹妹由16歲開始結交男朋友，多年來共拍拖近20次，家人起初以為是青春期影響，但妹妹一直沒有改變，猶如沈醉於愛情當中，去年更一次換5次男友，網民曾多次勸喻，惟妹妹當耳邊風，「我真係好想勸佢修心養性，但我勸佢唔到。

有網民於香港討論區以「阿妹一年換咗5個男朋友勸極唔聽 」為題發帖，指妹妹今年22歲，當年16歲中學時已經開始結交男朋友，經常在社交媒體分享愛情問題，惟讀書成績一般，家人曾勸諭她專注學業，

屋企人都有同佢講過叫佢唔好成日掛住情情塔塔。

妹妹6年來拍拖近20次

網民原以為妹妹因青春期影響，待中學畢業後情況或會有改善，沒想到妹妹沈醉於情愛成為性格之一，難以與愛情分離，「由佢中學畢業到而家，以我所知起碼都換過10幾廿次男朋友。」網民更指妹妹去年談戀愛的次數可以誇張形容，

上年最誇張，直頭換咗5次男朋友，次次帶人上屋企都唔同男人，拍一兩個月就散。

雖然網民及其家人曾勸喻切勿濫交，亦曾擔心妹妹懷孕或染上性病，惟妹妹左耳入右耳出，「我真係好想勸佢修心養性，但我勸佢唔到。 唔想講都講埋，佢真係濫交。」

網民：撞板就會改！

帖文引來網民熱議，不少網民認為貪玩難以勸喻，待她撞板後便會開竅。另外，也有網民建議，如果妹妹不能經濟獨立，可考慮經濟封鎖招數。

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責任編輯：王明芳

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