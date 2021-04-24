【確診個案】新增3宗確診包括38歲菲傭感染變種病毒　僱主居堅尼地道8號約60人已到檢疫中心

▲ 菲傭僱主居於堅尼地道８號，居民須接受強制檢疫21日。（陳靜儀攝）

本港疫情反覆未止，今日公布3宗確診個案，包括一名菲傭確診變種病毒Ｎ501Y。衞生防護中心公布3宗確診個案，至今本港個案累計11,731宗（包括11,730宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案中一宗為源頭不明的本地個案，兩宗與本地個案有流行病學關連。



該宗源頭不明個案涉及一名38歲女病人（個案編號：11730）。她沒有病徵，4月22日到社區檢測中心檢測後確診。病人為一名外籍傭工。



由於該宗源頭不明個案涉及N501Y變種病毒株，為阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險，中心採取了審慎的感染控制措施，昨晚就病人居住的大廈（半山堅尼地道8號Kennedy Terrace）所有樓層單位沒有病徵的住戶進行強制檢疫，約60人已獲安排到檢疫中心。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早接受電台節目訪問表示，染疫菲傭應該屬南非變種病毒，亦相信或於西營盤華美達海景酒店接受隔離時感染，亦或與早前2宗變種病毒個案屬同一感染源頭，現時最重要是向患者索取臨床資料，包括了解其發病時間、有否病徵等，才能較容易找到源頭，詳情即看:【下一頁】

另外，身兼食肆換氣量規定工作小組主席的工程師學會會長源栢樑表示，酒店房間一般有正壓設計，令氣味及濕氣不會走入房間，相信檢疫酒店做過工夫，令抽風量高於送風量變成輕微負壓；惟如有人開門時同時開窗，房間內的空氣就有機會吹入走廊，再抽入附近房間，但不會飄到好遠。

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記者：伍瑋瑋