【姜濤生日】姜濤回應與林思廷戀情　姜B最愛長直髮女生：可能30歲結婚

近期話題熱度十足的超人氣的樂壇新貴姜濤與其經理人花姐（黃慧君），接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，姜濤談及對愛情及拍拖的想法，並回應早前有傳他在台灣拍劇時與女星林思廷相戀的傳聞。

▲ 姜濤與花姐接受訪問。（大會提供）

回應與台女星戀情

姜濤（人稱姜B）自《全民造星》出道以來人氣高企，是各大廣告商的新寵兒，也有不同年齡層的「姜糖」（姜濤粉絲專稱）追捧，令姜B的一舉一動也受盡關注。

去年，姜濤就因在台灣拍攝偶像劇《超感應學園》留在當地4個月，與女演員林思廷（Tammy）傳出相戀，而他的歌曲《愛情簽證申請》亦邀來Tammy任MV女主角。

姜濤談起對方時就直指沒有一劇心動：「我們並不了解對方，我也不相信一見鍾情，日久生情更適合自己。」

▲ 姜濤指與林思廷不太了解。

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理想擇偶要求

他又提出理想擇偶要求：「我喜歡長頭髮、直髮的女仔，要找一個溝通到，明白做藝人處境的人，圈內圈外人就不重要。」

不過，姜濤就指自己在愛情方面很固執：「如果真係鍾意咗，點樣我都會同佢走埋一齊。」而在場的經理人花姐也很鼓勵姜濤拍拖。

眾所周知，姜濤學生時代曾重達200磅，而當時激起他減肥想法的原因就是為了心儀女同學，故花一年時間跑步和只吃水果減肥。

他回想：「當時所有同學都不歡迎我，只有她與我玩，我覺得她很美，不過後來因為成績差及撩事鬥非被踢出校，自卑形成反叛心理。媽媽就告訴我她也是靚女，若我減肥成功也有機會是靚仔，故我就用了一年時間減肥，想瘦了之後見回那位女同學。」

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專注事業望30歲結婚

由200磅肥仔變成萬人迷，姜B受所有姜糖關注，雖然女粉絲居多，但姜B就大讚粉絲理性：「她們認為拍拖是很正常的事，甚至會幫我揀女友，但一切隨緣吧，我現在對身邊的異性也有點怕，因為每接近一個都會變成話題，但大家都是無辜的。」

他又指：「我可能30歲結婚，但現時未有計劃，只是在想下年的歌要怎樣做。」

經理人花姐也對姜濤表示欣賞：「我欣賞姜濤有好的性格，是媽媽教得好，我從來不擔心他會飄飄然。因為他經常說攞獎不重要，最緊張投資更多錢讓他拍好的MV！」