【疫苗接種】58歲女子接種第二劑科興10日後死亡　初步診斷為蛛網膜下腔出血及心搏停止

▲ 58歲女子接種第二劑科興10日後死亡，初步診斷為蛛網膜下腔出血及心搏停止。

一名曾接種新冠疫苗的58歲女子死亡。聯合醫院證實該病人周四傍晚約6時暈倒昏迷，入院急症室搶救後轉送內科及老人科，情况持續惡化，至昨凌晨2時許不治。她3月16日及4月13日接種兩針科興，據醫管局資料初步臨床診斷為蛛網膜下腔出血及心搏停止。

聯合醫院一名58歲女子前日傍晚約6時暈倒昏迷，經救護車送到醫院急症室，搶救後轉送內科及老人科病房繼續治理，病人情況持續惡化，延至昨日(4月23日)凌晨2時許不治。紀錄顯示病人分別於3月16日及4月13日接種第一劑及第二劑新冠疫苗，本院根據機制向衞生署呈報個案。

衞生署表示，昨日(23日)下午4時接獲醫管局報告一宗懷疑接種疫苗後的死亡事件，涉及女子本身患有高血壓及肥胖，在家中不省人事，送往聯合醫院接受治療，其後死亡。根據醫管局的資料，初步臨床診斷為蛛網膜下腔出血及心搏停止，曾於10日前（4月13日）接種第二劑科興新冠疫苗。

衞生署正就事件向醫管局獲取進一步資料，現時未有臨床證據顯示與疫苗接種有關。

衞生署稱，會按新冠疫苗臨床事件評估專家委員會所通過的風險傳達計劃公布接種新冠疫苗的嚴重異常事件；亦已於昨晚（23日）新聞稿公布截至下午四時前的24小時內所接獲的死亡個案，會盡快透過新聞稿公布在接種疫苗後14日内死亡並符合呈報準則的懷疑異常事件。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡