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【新冠肺炎】陳帆：大部分跨境貨車司機本月底前完成接種疫苗　盼檢測措施可再放寬

社會 14:23 2021/04/24

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運房局局長陳帆指大部分跨境貨車司機本月底前完成接種疫苗。（擷自運房局局長陳帆局長網誌）

跨境貨車司機如已接種兩劑新冠疫苗，昨日起只需持72小時內檢測陰性證明，入境深圳及珠海時毋須再每日核酸採樣。運房局局長陳帆稱，98%活躍跨境貨車司機已接種首劑疫苗，料絕大部分可於本月底前會完成兩劑接種，而隨著跨境貨車司機和整體市民的疫苗接種率上升，期望檢測措施可以有再放寬的空間。

運房局局長陳帆於網誌提到，現時全港約有11000名合資格跨境貨車司機，當中約7000人為活躍司機，截至前天已有98%活躍司機接種首劑疫苗，近9成已接種第二劑疫苗；當中約1600名跨境陸路客運司機當中，近乎全數已接種首劑疫苗，超過8成司機接種第二劑疫苗。

他續指，跨境渡輪服務約1000名前線從業員，已有近8成接種首劑疫苗，超過6成接種了第二劑。航空業方面，本地航空公司聘請的3400多名駐港機師當中，已有2500多名預約或已接種首劑疫苗，比率達75%。

陳帆表示，隨著跨境貨車司機和整體市民的疫苗接種率上升，在香港疫情有效防控和保障兩地民眾的基礎上，期望檢測措施可以有再放寬的空間；政府亦會繼續為海運業、香港國際機場職員做定期檢測，亦會持續為的士、公共小巴司機及渡輪服務員工，提供定期自願檢測。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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