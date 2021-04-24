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【鄭中基演唱會】鄭中基中環開騷以歌打氣 富途牛牛見證香港首個戶外自駕演唱會

娛樂 14:35 2021/04/24

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

鄭中基中環開騷以歌打氣。

鄭中基（Ronald）昨晚在中環海濱活動空間舉行《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》，頭場戶外演出坐滿觀眾，當中汽車區更不少名車，鄭中基太太子女及鄭父都有捧場。

演出場地中設$6,000票價的VIP位的車輛，開騷前，約百架車輛駛到現場，不乏林寶堅尼、法拉利、保時捷等名車，鄭中基太太余思敏及子女、鄭中基爸爸、外父外母均坐著名車Audi於頭排位置睇騷。

鄭中基太太子女及鄭父都有捧場。


另外，圈中人如王菀之、余香凝夫婦、林二汶、林日曦、釗鋒@C AllStar、鍾舒漫、王馨平、鄭伊健、黃又南、孫慧雪夫婦都是座上客。

富途證券國際（香港）為鄭中基《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng》自駕演唱會2021大會指定應用程式。富途牛牛亦現身舞台演出，與鄭中基一同炒熱現場氣氛，並與觀眾共同見證全港首個戶外自駕演唱會。
富途亦向現場觀眾派發演唱會獨家限量紀念品及設有限定攤位。

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富途證券創辦人李華表示，十分欣賞戶外自駕這個新穎的演唱會體驗，與富途致力提升用戶體驗想法一致。除此之外，透過音樂亦可促進人與人之間聯繫，為香港人打氣。

撰文 : 柴犬出動

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