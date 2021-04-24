【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個

▲ ERROR隊長「肥仔」梁業是個孝順仔。

ERROR近期人氣超旺的，當中隊長肥仔（梁業）上陳志雲的網上個人頻道節目受訪。入行約兩年的肥仔在節目中提到尚未能掙到錢養家，自覺對父母有愧而感觸落淚。

孝順的他說︰「如果我有第二首歌，我想寫給我阿媽。不想令自己後悔，我未必掙到好多錢，但一直想帶他們去旅行，現在只在家食飯，想令他們安享晚年。」

肥仔更對住鏡頭作承諾︰「Daddy、媽媽，我會努力，乖乖掙錢，和你們去旅行，這是我的短期目標。」

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▲ 肥仔自責未有能力養家而落淚。（影片截圖）

梁業無意減肥

至於講到他有位拍拖8年的初戀女友阿芬時，二人是在舞蹈學會認識，曾分開一段時間再復合。陳志雲笑言會免費做婚禮司儀，又指「鋼琴王子」陳雋騫幫手現場音樂。

不過肥仔回應說：「好勁的助攻，好進擊！但我過不到自己一關，希望事業有成才結婚，現在還可以，但希望可以再好些。」

另外，他透露現在體重有190磅，比兩年前參加《全民造星》時還要重了20磅：「阿媽話我細個好瘦，是自己搞大自己個肚！因為小學父母好嚴，考試期間一定要留在房溫書，唯一休息就是出廳邊睇電視邊食嘢。」

被問被問會否有意積極減肥變姜濤2.0，他直接說無意減肥︰「不會，姜B只得一個。我不夠他高，也不能跟郭富城比，所以沒想過。」

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朋友入獄感遺憾

事實雖然肥仔雖然胖，但跳舞十分靈活。可是他稱一件關於跳舞的憾事。

當年肥仔介紹了一位好朋友加入跳舞圈子，可是對方卻誤交損友，更犯事坐監︰「作為朋友沒好好指引他走一條對的路，非常內疚和不開心。」

好友剛入獄時，對方的爸爸因心臟病離開：「他還有幾年才出監。」令肥仔感非常遺憾。

同場加映：何遠東訪問