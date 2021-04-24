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【新冠肺炎】一名3歲男童確診與染疫幼稚園老師有關連　另少於5宗初步陽性個案

社會 15:00 2021/04/24

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今日(24日)新增3宗新冠肺炎確診個案，包括一名38歲居將軍澳顯明苑的民政署男司機。（經濟日報資料圖片）

本港今日(24日)新增3宗新冠肺炎確診個案，包括一宗檢出變種病毒N501Y的菲傭個案，餘下兩宗本地個案分別涉及一名3歲男童及38歲民政署司機，均與早前確診染疫的日出康城綠茵英文國際幼稚園31歲主任老師有關。同日亦錄得少於5宗初步確診個案。

今日新增3宗確診個案，僅一宗感染源頭不明個案，涉及一名38歲女菲傭，曾於西營盤華美達海景酒店接受檢疫，及後居半山堅尼地道8號Kennedy Terrace僱主家中。詳情請見【下一頁

餘下2宗本地個案均與早前確診個案有流行病學關連，包括一名38歲民政署男司機，居將軍澳顯明苑，4月20日發病，翌日仍有上班，經社區檢測中心確診。另一宗則為一名3歲男童，一直無病徵，居葵涌葵涌邨曉葵樓，4月21日最後上學，於檢疫中心確診。

二人均與早前確診染疫的日出康城綠茵英文國際幼稚園31歲女教師(確診編號：11711)有關，據衞生防護中心傳染病處主任張君昨日(23日)提到，確診的民政署司機4月7日晚上7至8時曾到將軍澳舒適堡健身，與染疫女教師同一時間到過該處，二人並非使用同一組器械，惟擔心該處有傳播。詳情請見【下一頁

衞生防護中心今日亦接獲少於5宗初步確診個案，當中不涉及與西營盤華美達海景酒店、半山堅尼地道8號、屯門友愛邨愛暉樓相關的個案。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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