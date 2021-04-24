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【疫苗接種】政府與日本、泰國、澳洲等地探討建立旅遊氣泡　聶德權：更多市民打針檢疫條件有望再放寬

社會 16:08 2021/04/24

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政府正與日本、泰國等地開始與日本、泰國、澳洲及紐西蘭等積極探討，建立旅遊氣泡的可能性。

公務員事務局局長聶德權今日（24日）在其社交平台上載推廣接種新冠疫苗的好處，包括目的是恢復經濟，以及恢復社交，同時提到政府正與日本、泰國等地開始與日本、泰國、澳洲及紐西蘭等積極探討，建立旅遊氣泡的可能性。

他表示在金融發展局安排下，昨日（23日）和金融界機構代表見面，鼓勵及呼籲業界朋友打針，同時邀請政府專家顧問梁卓偉教授，從科學、醫學角度解答疑問，其中梁卓偉指出現時第一代疫苗已經非常有效，而且質量有保障，他表示如果接種了第一代疫苗，當有第二代疫苗出現時，只需要打一劑，強調接種疫苗有助恢復正常生活。

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另外，聶德權指注意到不少市民仍持著「Wait and See」的觀望態度，當全球在搶疫苗、在打疫苗，已經接種超過九億五千萬劑；當專家、科學家確認加上實証，疫苗是安全有效。他表示即使接種了第一劑，仍然需要五至六個星期，才能建立足夠保護，享受政府陸續為已接種市民提供的便利措施，包括：

  • 疫苗氣泡：已接種市民可以更便捷到院舍、醫院探訪；可以邀約更多朋友聚餐。
  • 旅遊氣泡：香港與新加坡的旅遊氣泡有望很快啓動。
  • 政府亦開始與日本、泰國、澳洲及紐西蘭等積極探討，建立旅遊氣泡的可能性。
  • 內地有望再放寬隔離條件：跨境貨車司機打齊兩針後滿14天，到深圳和珠海的核酸檢測，毋須再每日一檢，已經放寬到三日一檢。

他提到隨著更多市民打針，檢疫條件有望會再放寬。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋

 

 

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