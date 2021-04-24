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【ViuTV一哥】強尼棄當工程師賣樓入行追夢　感激太太零怨言當最大後盾

娛樂 16:19 2021/04/24

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

ViuTV選秀節目《全民造星III》大受歡迎，除令眾參賽者人氣急升外，《全民造星III》主持強尼亦人氣高企，再加當時有劇集《暖男爸爸》的播出，一眾網民更封強尼做ViuTV一哥。

強尼接受商台《1圈圈星光背後》訪問，表示主持《全民造星》節目系列確實令他的事業及收入增加。

強尼指因《全民造星》人氣急升，收入也增加。（經濟日報圖片庫）

建築師轉行做主持

強尼（許博文）早於2004年已入行，初期有線電視娛樂台擔任《夢幻建築社》及《空間大改造》系列節目主持，並曾演出《我要結婚》、《呢份咩野工》。

2016年，他加入FOX體育台擔任足球評述員，並於ViuTV出任藝員及節目主持，至2020年起參與劇集及音樂節目演出，人氣急升。他稱：「這半年收入是多了，的確是因為觀眾留意《全民造星》的年青人間接留意到我，讓客知道有選擇。」 

入行前，強尼畢業於城市大學工程系，是有樓有老婆的建築工程師。不過，自小熱愛足球與音樂的他不甘一輩子做工程師，決定放棄安穩工作入行追夢：「我不像身邊同學們般醉心研究起樓，他們很有熱誠，我預計自己在這行的發展唔叻，只是單純想嘗試其他發展。」

【全民造星III】棄當工程師中年轉行成ViuTV台柱　「全能強尼」感激家人支持【有片】

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太太家人支持賣樓追夢

當時，他碰巧遇上有線請講波，更無需經驗，於是寫信應徵。他指當時太太的反應從未有質疑，更輕鬆幫我寄信指：「你真的嗎？」

後來，在不少親慼聚會中，太太及父母也常被問及：「他為何有工程師唔做去講波？」，但三人都一致支持強尼繼續追夢：「好吖！試吓吖！」 

強尼育有一子。

【暖男爸爸】強尼只盼孩子過簡單生活　開明父親不逼兒子入名校

強尼由兼職變全職，更賣樓全身投入娛圈做主持，他直言當時年青甚麼都夠膽嘗試外，也要感謝太太及父母一直支持做他的後盾：「我27歲結婚，太太本身是秘書，是於我第一間任職建築公司認識。她從來無埋怨，也從沒著眼於金錢跟物質生活上。」

他續指：「當然十幾年來，我們會不斷檢視，我也有不順利高低起跌有情緒的時刻，她只會說：『放心呀！要是再不順利，大不了可出返來做建築由低做起？』」

強尼自小已熱愛足球與音樂。（Instagram圖片）

憑《造星》人氣急升

而且強尼一直堅持做這一行全因這份工是他的最愛：「我真的鍾意做，亦覺得自己有能力去做，我認為自己做主持叻過起樓，運用我的擅長做可以做的工作是首選，次選才是建築。」 

轉行入行17年，強尼由2016年起轉投ViuTV，曾視為演藝工作最後機會的他，終憑主持《全民造星》彈起，嘗試劇集及音樂發展，贏得觀眾認同。

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強尼幾近與MIRROR一同彈出，看著姜濤Mirror等揚威《叱咤》，他指感覺奇妙：「最初第一輯《造星》，我相信觀眾會想笑這班年青人，而當中有些的確是很好笑。到三、四年後，看著他們會變成頒獎禮一股新力量，是很神奇！」

他又分析姜濤或Mirror的成功，在於新一代觀眾接受有瑕疵的偶像，再願意陪伴他們成長，更懂接納，故才累積到一班不會走的忠心粉絲。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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