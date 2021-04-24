【整容失敗】網紅花83萬隆鼻6次失敗曝後遺症　鼻孔攣縮呼吸困難再也無法挖鼻孔

▲ 網紅花83萬隆鼻6次失敗，鼻孔攣縮呼吸困難、再也無法挖鼻孔。

整容有風險！YouTuber「Sherry袁曼軒」日前公開自己花83萬港元做6次整鼻手術均失敗的經歷。她表示自己找過不少名醫，遠赴韓國做重建手術、幹細胞治療，但還是整容、修復失敗。整鼻失敗的後遺症很明顯，包括鼻孔不對稱、疤痕增生攣縮，導致呼吸困難等問題，而且已經無法再挖鼻孔。

▲ 「Sherry袁曼軒」分享花83萬港元做6次整鼻手術均失敗的經歷。

Sherry指，她自大學一年級暑假便開始做鼻整形。由於鼻子天生比較短，鼻樑比較低，她沒有自信，於是選擇在餐廳打工存錢，存了約3.3萬港元做隆鼻及割雙眼皮。結果第1次手術便出現發炎反應，矽膠頂住鼻頭，造成「小白點」，也有輕微疼痛和紅腫，需進行第2次手術換另一種材質。另外，亦做了令她很後悔的縮鼻翼手術，令樣子變得很奇怪。

▲ 傷口重複被開刀太多次，出現疤痕增生。

如果沒有蒜頭鼻、朝天鼻，或者鼻色沒有真的非常外開的話，真不建議做。因為縮鼻翼是不可逆的，不管花多少錢縮鼻翼，縮了之後再也回不來了。不管你弄任何皮膚組織，都沒辦法再重新幫你撐回去。

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後來她因為做模特兒，而獲得一間醫美診所免費贈送肋骨隆鼻(又稱自體隆鼻)手術，結果就此掉進「修復黑洞」。自從做了肋骨隆鼻，她的鼻中膈破洞，嚴重發炎，而且因為是第3次做手術，傷口重複被開刀太多次，出現疤痕增生。

我做第3次後，增生很嚴重，我開刀開太多次，現在我的手指頭沒辦法挖鼻屎的。

▲ 手指伸不進鼻孔內部。

由於疤痕增生，她的鼻孔很難呼吸，疤痕又一直拉扯，導致鼻孔攣縮，鼻子愈來愈短。

併發症、後遺症通通開始來，我打了無數次消炎針，通通沒用。整形前一定要先了解自己體質，如果體質是有「蟹足腫」，真的非常不建議做。因為你做任何整形手術，即使是受傷意外車禍，都很容易產生疤痕。

後來她做了最少3次修復手術，找過不少名醫，甚至遠赴韓國處理。雖然在韓國做的最後一次手術效果很好，但只維持了3個月，之後鼻子再度攣縮:

一開始真的很漂亮，非常挺，鼻孔也對稱，大小一樣，但逃不過3個月魔咒。但比之前6次手術都漂亮很多。最後一次他還取了我屁股的筋膜，處理鼻中膈破洞，及延長鼻子。

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目前她已順利完成第7次隆鼻修復手術。她再度呼籲，整容不要心急，一定要先評估三思，希望大家別重蹈覆轍，花錢買難受。

深深冀盼愛美的朋友不要走過我走過的路，捱過我捱過的痛，因為並不是所有人能承受這樣的痛楚and 花錢找罪受，還有很多無良醫生因為廣告行銷手段利用話術吸引很多剛成年但只想要愛美、無知的小女生整形失敗。

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責任編輯：羅嘉欣