【時間管理大師】39歲男同時與35名女子拍拖　謊報生日花言巧語狂呃生日禮物

▲ 39歲男同時與35名女子拍拖，謊報生日花言巧語狂呃生日禮物。

一腳踏兩船經常聽聞，但日本一名男子一腳踏35船，被網民大讚是時間管理大師。日本39歲男子宮川隆史被揭發同時擁有35名女朋友，更謊報不同生日日期，宛如天天生日，向女朋友們騙取生日禮物，當中包括價值10萬日圓（約$7200港元）的現金或禮物，最終女友們組成「苦主大聯盟」報警，現時宮川以欺詐罪被捕。

綜合日本媒體報導，39歲宮川隆史沒有固定居所，真正的生日日期是11月13日，但他對35位女朋友的說法均不一樣，再以花言巧語哄騙女朋友們送多份生日禮物。其中三名受害女士就被告知他的生日是分別在2月22日、7月和4月。最終成功在3名女友身上騙取2萬日圓（約$1400港元）的電子貨幣及3萬日圓（約$2200港元）西裝等等，騙款共達10萬日圓（約$7200港元）。

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宮川隆史曾與一名以結婚為前提而交往的40歲A女子拍拖，受害者表示，宮川非常熱情，二人見面第二次就被親吻，當時宮川曾說：「我也認真地想跟你一生一世」。及後，宮川以花言巧語騙她購買濾水器和花灑頭等商品來賺錢，最後A女子不敵甜蜜攻勢，簽下一系列行器訂購產品合同。幸好，她後來懷疑自己被騙，便在網上搜尋，發現有幾名女性有同樣經歷，點擊下圖看A女子發現受騙經過。

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另外兩名被騙女子現身說出被騙經過，二人同樣被騙購買濾水器，即點擊下圖看被騙經過。

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多名女友發現自己宮川欺騙後，組成苦主大聯盟，集體在今年2月報警，而宮川近日涉嫌欺詐罪被捕。今年1月日本媒體MBS曾在大阪北區突擊採訪宮川，發現當時的宮川隆史手中正拿著一個LV包包，當記者上前詢問時否宮川隆史時，他立刻拔足奔跑離開。目前警方正對其他受害者進行調查，進一步蒐集更多確切證據。

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責任編輯：王明芳