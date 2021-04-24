【開心速遞】《愛回家》杜大偉派贈防疫物資　稱讚垃圾收站清潔工心：勞苦功高

▲ 《愛‧回家之開心速遞》「Peter」杜大偉贈物資予清潔工人。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》內的Peter為人孤寒自私，不過飾演Peter的杜大偉在現實甚關心基層。他近日與朋友到各區垃圾收集站，向前線的清潔工人送上餐點和抗疫物資。

杜大偉表示，因為清潔工人守護香港衛生的最前線，所以一定要支持：「受Jacky兄弟邀請自發到各區的垃圾收集站，為站在香港衛生最前線，勞苦功高的清潔哥哥姐姐送上餐點和抗疫物資。」

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為基層打氣

他留意到近日氣溫開始熱，清潔工人工作將更辛苦：「天氣開始炎熱，每天戴口罩於户外工作，辛苦之餘口罩都損耗得快，所以透氣度較高、防禦好且高品質的口罩對他們尤其重要，希望我們微薄的心意、衷心的問候和關懷的擁抱，能為他們打打氣！」

最後，杜大偉希望有更多有心人贈物資予垃圾收集站清潔工人：「如果老闆們都有意捐贈物資的話，歡迎聯絡小弟，大家都將愛心宣揚出去！見到你哋見到我咁開心，我都好開心。將開心速遞到全香港，把愛帶回家。」