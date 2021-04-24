【紅館個唱】莫文蔚宣布演唱會加場　回應海報被惡搞：令我喜出望外

▲ 莫文蔚宣布演唱僧加開一場。

莫文蔚（Karen）在今日（4月24日）為個人演唱會舉行記招，並宣布加開一場，即是Karen在6月在紅館將一連舉行3場的演唱會。

這次是莫文蔚相隔16年再在紅館開騷，不過Karen表示這次亦是她最後一次的巡演：「以後不會傳統走tour，今次叫『絕色』，有咁絕得咁絕。」

【紅館個唱】莫文蔚入行25周年開騷 香港站成最後一次大型演出

▲ 莫文蔚相隔16年再在紅館演唱。

早前莫文蔚的《絕色演唱會》海報一推出被負評，而且更被網民惡搞改圖為多種海報成萬能Key。

Karen受訪時十分大方，完全沒有介意還讚網民夠創意：「香港人好叻，好有創意，二次創作都係網上藝術，令我喜出望外，好正。沒想過那麼熱烈，受寵若驚」她更笑言有把惡搞改圖給丈夫看，同時解釋：「重點是睇演唱會而不是海報。」

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此外，江美儀在上周的《開心大綜藝》扮莫文蔚，Karen表示也有看到，稱讚對方扮得很似。

至於演唱會的準備工作，Karen現正為演出而不斷操fit：「最近老公由德國返回香港，是他操練我，迫我做運動。」