【疫苗接種】75歲老翁家中昏迷送院搶救不治　離世前15日接種第二劑科興新冠疫苗

衞生署今日（四月二十四日）公布，截至今日下午四時的過去24小時，衞生署接獲醫院管理局（醫管局）呈報一宗死亡個案，懷疑涉及接種新冠疫苗後14日內出現的嚴重異常事件。該宗報告沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起，涉及一名75歲老翁，離世前15日曾接種科興疫苗。

衞生署亦接獲一宗由醫管局呈報涉及接種新冠疫苗後超過14日的死亡個案。個案涉及一名75歲男子，本身患有高血壓及糖尿病。他於今早（4月24日）在家中被發現不省人事，被送往將軍澳醫院急症室，搶救無效後離世。根據資料，他曾於離世前十五日（即4月9日）接種第二劑科興新冠疫苗。暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，衞生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

另外亦有一名58歲女子，本身患有高血壓及肥胖。她於4月22日黃昏在家中暈倒昏迷，被送往基督教聯合醫院接受治療。醫院檢查發現她蛛網膜下腔有大量出血並腦水腫。她其後情況轉差，延至4月23日凌晨離世。初步臨床診斷為蛛網膜下腔出血及心搏停止。根據資料，她曾於離世前十日（即4月13日）在九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種第二劑科興新冠疫苗，她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署接獲呈報後已聯絡醫管局就該宗事件獲取更多資料，以協助因果關係評估。暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報該個案。另外，衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）進行因果關係評估。

根據專家委員會通過的風險傳達計劃，接獲的臨床事件的數據及總結報告會於專題網頁定期發放及更新。如接獲在接種疫苗後14日内死亡並符合呈報準則的懷疑異常事件，則會盡快透過新聞稿公布。

署方指根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。

截至4月18日共接種了約1,091,100劑新冠疫苗。同期，衞生署共接獲1 890宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.17%）。根據醫管局提供的背景資料，在2021年3月22至4月1日8期間，在住院病人中平均大約每日有47宗個案（包括約3.6宗死亡個案）診斷為急性中風。此外，同期大約有500宗在醫管局急症室死亡個案的紀錄（平均大約每日有18宗在急症室死亡的個案）。有關診斷為急性中風的住院個案數字及急症室的死亡數字，讓市民更全面理解在接種疫苗後錄得的相類個案。

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責任編輯：伍瑋瑋