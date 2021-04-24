【北角倫常慘案】兒子回家揭發父上吊母昏迷 二人送院搶救後不治
社會 23:30 2021/04/24
北角堡壘街偉文大廈今晚（24日）7時許揭發雙屍命案，一名男子返回住所時，發現父親在家中上吊自殺，而其母則昏迷倒地，二人送院搶救後不治。警方正調查事件，暫列自殺及屍體發現處理。
現場消息指，兒子回到住所後，發現父親用繩索上吊自殺，他立即將父親解下，亦發現母親倒臥在床上昏迷，且口吐白沫，隨即報警求助，將二人送往律敦治醫院搶救，惟最終證實不治。
消息稱，男死者83歲，女死者85歲並患有柏金遜症，而警方在現場亦發現一把菜刀及血跡，但未有發現遺書，案件正在調查中。
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責任編輯：伍瑋瑋