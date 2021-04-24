【北角倫常慘案】兒子回家揭發父上吊母昏迷　二人送院搶救後不治

▲ 兩名長者送院搶救後不治。（資料圖片）

北角堡壘街偉文大廈今晚（24日）7時許揭發雙屍命案，一名男子返回住所時，發現父親在家中上吊自殺，而其母則昏迷倒地，二人送院搶救後不治。警方正調查事件，暫列自殺及屍體發現處理。

現場消息指，兒子回到住所後，發現父親用繩索上吊自殺，他立即將父親解下，亦發現母親倒臥在床上昏迷，且口吐白沫，隨即報警求助，將二人送往律敦治醫院搶救，惟最終證實不治。

消息稱，男死者83歲，女死者85歲並患有柏金遜症，而警方在現場亦發現一把菜刀及血跡，但未有發現遺書，案件正在調查中。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時中文及多種語言防止自殺服務：2896 0000

人生熱線：8100 8012

社會福利署：2343 2255

東華三院芷若園： 18281

明愛向晴軒：18288

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋