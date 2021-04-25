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【強制檢測】5處包括兩間幼稚園納入強檢名單　涉堅尼地道8號、天水圍天恒幼兒學校

社會 00:21 2021/04/25

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

半山堅尼地道8號納入強制檢測。（陳靜儀攝）

本港4月24日新增3宗確診個案，包括一宗變種病毒確診患者。政府晚上公布須接受強制檢測地點。

政府刊憲，要求在4月11日起，曾經在葵涌邨曉葵樓、將軍澳政府綜合大樓6樓、大窩口循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園，以及天水圍天恒幼兒學校，逗留超過兩個小時的人，在星期一或之前接受強制檢測。

如果在學校的受檢人士，選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶，要在星期三或之前交回已採樣本的樣本收集瓶。政府解釋，其中天水圍天恒幼兒學校需要強檢，是因為爆發上呼吸道感染。

強制檢測途徑，即看:

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另外，由於感染N501Y變種病毒的38歲菲律賓外傭轉為確診，政府要求在4月17日起，曾經在半山堅尼地道8號逗留兩小時的人，同樣要在星期一或之前接受強制檢測。

政府明日（25日）會在葵涌邨曉葵樓增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。位於九龍佐治五世紀念公園、油麻地鴉打街臨時遊樂場、旺角麥花臣遊樂場、尖沙咀漢口道、尖東加連威老道、荃灣沙咀道遊樂場、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館及屯門建生社區會堂的流動採樣站均會延長服務日期至五月三日（星期一）。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋

 

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