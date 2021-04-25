【鄭中基演唱會】贈個唱門票予基層家庭　鄭中基鼓勵林家謙：千祈唔好縮

▲ 鄭中基贈門票予基層家庭到中環海濱欣賞戶外演唱會。

鄭中基在前晚（4月23日）起一連三日在中環海濱舉行戶外演唱會WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021」。昨晚（4月24日）是鄭中基中環戶外演唱會的第二場，原來鄭中基當晚贈門票予基層家庭入場同樂。

不過他低調行善沒公開此事，只是因為受惠社福機構於社交平台公開致謝，才為大眾得知。社福機構「新福事工協會」在facebook專頁發文，向鄭中基慷慨送出演唱會門票讓基層家庭有機會入場看演唱會表示感謝，並形容入場家庭「顯得興奮和難以置信，對他們來說可能就是這一生唯一的一次觀看演唱會」。

文中又稱：「對他們來說可能就是這一生唯一的一次觀看演唱會。」而獲贈門票入場的基層家庭很高興能與子女一同前往，經歷了一個美好的晚上，最後稱：「衷心感謝和祝願鄭中基先生的演唱會一切順利」。

該受惠的社福機構為新福事工協會是註冊非牟利基督教慈善團體，服務對象以新來港人士，包括來自中國內地、南亞裔及貧窮及基層家庭為主。

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▲ 社福機構「新福事工協會」發文向鄭中基致謝。

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鄭中基鼓勵林家謙

在昨晚演唱會特別嘉賓為林家謙，他獨唱《一人之境》後與鄭中基合唱《我代你哭》。演唱後，鄭中基拿林家謙在《Chill Club推介榜 年度推介20/21》獲獎被指黑面一事開玩笑：「聽講問你嘢，答時會講錯嘢？咁多人支持你開唔開心？」林家謙答：「開心，真㗎。」

鄭中基再問林家謙未來計劃，未待對方回答即幽默地搶著說：「你還是不要答較好，答有，就話你有機心，答冇，就話你冷（Cool）。不如問你有冇拍拖？都是不要答較好，有就話你掛住拍拖，冇就話你講大話。」

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另外，鄭中基指林家謙一人包辦《一人之境》的作曲、填詞、編曲、監製，叫林家謙要多謝自己4次，而不善辭令的林家謙真的講了4次「多謝」，可是之後怕醜地行後。

因為林家謙早前於《Chill Club推介榜 年度推介20/21》橫掃6獎成大贏家後受訪時，因受矚目而壓力爆煲，只想專心創作音樂的他考慮「縮沙」專注做幕後。因此鄭中基今次見林家謙在台上行後，即笑著鼓勵說：「你千祈唔好縮，等我這個老嘢縮，你好好做好音樂便行。」

鄭中基的演唱會在中環海濱舉行，是香港首個自駕演唱會，一車四人門票售價達6000元，最平的門票為880元。演唱會亦是疫情爆發有罕有獲准舉行的大型戶外活動，演唱會昨晚起一連三晚舉行，一共開3場，今晚（4月24日）為最後一場演出。

同場加映：強尼訪問