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【新冠肺炎】消息：今日新增約6宗確診個案　沒有源頭不明個案不設疫情記者會

社會 13:07 2021/04/25

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

消息：今日新增約6宗確診個案。

本港疫情反覆未止，消息指，今日（25日）新增約６宗確診個案，４宗輸入個案，２宗與早前個案相關，沒有源頭不明個案，衞生署衞生防護中心和醫管局下午將不設疫情記者會。

昨日（24日）公布3宗確診個案，包括一名菲傭確診變種病毒Ｎ501Y。衞生防護中心公布3宗確診個案，至今本港個案累計11,731宗（包括11,730宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案中一宗為源頭不明的本地個案，兩宗與本地個案有流行病學關連。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨日表示，染疫菲傭應該屬南非變種病毒，相信或於西營盤華美達海景酒店接受隔離時感染，或與早前2宗變種病毒個案屬同一感染源頭，現時最重要是向患者索取臨床資料，詳情即看:【下一頁】

DSE2021試場防疫措施：

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同場加映，生智慧齒需要「開刀」的原因，即看：

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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