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【熔斷機制】港府禁菲律賓航班抵港14天　羅致光料最多840名菲傭受影響

社會 10:31 2021/04/25

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羅致光指控制疫情是最主要的政策考慮。（資料圖片）

政府早前實施經收緊的民航客機「熔斷機制」，如在一周內從同一國家抵港的任何民航客機，有5名或以上乘客經抵港檢測而確診，並檢出帶有N501Y變種病毒株，政府將禁止所有從該國家來港的民航客機着陸香港14天。（詳情即看：下一頁）勞工及福利局長羅致光表示，自4月20日起禁止從菲律賓來港的民航客機着陸香港14天，受影響的菲傭最多涉及840人。

羅致光今早（25日）發表網誌，指由於政府於4月20日起禁止從菲律賓來港的民航客機着陸香港14天，令不少原定在上述期間抵港的菲傭需要押後行程。至於受影響的菲傭人數，他指出，以馬尼拉封城前的數字估算，約有840人；若以馬尼拉封城後的數字估算，便是546人，而非有業界人士所指約1800人。

他表示，有僱主擔心原本已發出的工作簽證會否仍然有效，或擔心能否取消指定檢疫酒店的預訂及取回訂金，他強調當局自去年12月底起，已將從外地新聘的外傭所獲發的工作簽證的有效期由以往的3個月改為6個月；如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，可延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。另外，如外傭因受政府政策影響而未能來港，僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」下的酒店預訂了房間，可與酒店直接商討退款事宜。

他稱，控制疫情是最主要的政策考慮，由於國際疫情惡化，變種病毒肆虐，因此外防輸入便要更加謹慎，並表示明白香港家庭的需要，但在防疫政策的大前提下，外傭政策只能因時制宜以盡量減低影響。

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責任編輯：郭詩詩

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