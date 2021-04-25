【虐殺女童】雷張慎佳：須訂立兒童死亡個案檢討機制　冀當局設法定機構專責審視調查

▲ 雷張慎佳。（資料圖片）

5歲女童被虐待致死案，令人關注兒童權益問題。兒童權利委員會主席、兒童事務委員會委員雷張慎佳今（25日）在無綫電視節目《講清講楚》表示，本港須設立嚴重受傷或兒童死亡個案檢討機制，檢視相關個案，可參考外國設立法定機構，實施的兒童死亡個案檢討機制。

針對本港發生不幸的虐兒事件時，她表示，社會不應只指責，或以為投效更多資源便可解決問題，需要了解和探討施虐者犯案的心理，沒有同理心的原因，找出隱藏的犯案者，以免同類事件再次發生。

有意見認為應設立《沒有保護兒童》的舉報機制，雷張慎佳表示，家人、鄰舍須盡責任將懷疑虐兒個案，向相關機構舉報，她舉例曾有個案被轉介13次才獲所屬機構接見，指現時未有指引和法例訂明接獲虐兒個案時應向甚麼機構舉報，但涉案兒童被轉介期間不斷受到傷害，若要以法律規範制舉報機制，不應只是將個案由一個機構轉介到另一機構，強調需要訂明接獲求助個案者須向甚麼機構舉報，並有適當配套，保護受虐兒童。至於須向何機構舉報，她表示需要社會上認真討論。

她建議，除立法外，政府可考慮在大學設立課程，教育學生兒童的權利，增加市民對兒童免受虐待的認識。

對於舉報機制或被濫用、或影響家庭關係，她相信無論是社會人士還是專業人士，都有一定的教育水平和智慧不會濫用機制，強調鼓勵、支援、教育和培訓上需要花功夫強化。而舉報機制應設分級制度，分流不同程度的個案，分別為第一層為教育，第二層高危的情況，第三層為已發生的個案，讓醫護人員、社工和老師等有效分類案件，避免機制遭濫用。

她指出現時社會對兒童事務委員會期望很大，但經常會感到失望，委員曾向政府反映，惟現時機制下機構只屬諮詢性質，指委員會已失效、工作果效不足，曾想暫停委員會的工作，強調要有效調查和跟進虐兒個案，政府需要設立法定機構，委任全職的兒童事務專員，專注兒童事務。

她表示，政府檢討機制的工作效率慢，呼籲全面審視有關兒童的法例，過往法律改革委員會即使提交改善報告後，政府卻遲遲未作舉體討論，即使跨黨派支持政府亦未有行動，她指出，疫情、大型工程、國家安全等社會議題掩蓋政府的視線，她重申社會須正視問題，以免不幸事件再次發生。

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記者：陳麗娜