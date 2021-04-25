【裸男出沒】全裸男驚現將軍澳隧道旁山坡　無穿衫褲樹下徘徊嚇煞女途人

▲ 一名女途人乘車期間，驚見山坡上有一名全裸男子。

將軍澳昨日出現奇人奇事，一名女網民在Facebook群組「將軍澳主場」上載照片，指乘車往將軍澳隧道口期間，驚見全裸男在山坡上出沒，對着一棵樹「揈嚟揈去」。

網民在文中指出，她在乘車期間意外目睹一名全裸男子，在山坡上徘徊，大吐苦水指連男子私處的體毛也看到。從她上載的圖片可見，男子背部赤裸，面向一棵樹。隨後有另一位途人貼出照片，疑為同一名男子的正面照，可見該男子沒有穿衫褲，並指該名男子「仲喺現場走上走落」。

▲ 裸男於將軍澳隧道旁山坡出沒。（來源：Facebook群組「將軍澳主場」）

網民笑稱「將軍澳泰山」

帖文引來網民討論，有網民笑稱男子為「將軍澳泰山」、「未來戰士」及「亞當」，亦有人指他「可能想沖山泉水涼，淨化心靈」。有網民則指，該男子並非首次全裸出沒，「之前早上坐車，經常出現」。

在公眾地方裸露身體有機會觸犯法例，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第148條，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款1000元及監禁6個月。

據家庭社區法網資料，此罪行採用「絕對法律責任」，即只要證明被告刻意暴露其身體，以及當時情形猥褻，則毋須確立被告有意獲取性滿足、羞辱他人或令人不快，被告亦已觸犯罪行。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳