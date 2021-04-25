3月底領綜援個案逾1.9萬宗創7年來新高　張建宗：有效發揮安全網功能

▲ 政務司司長張建宗。（資料圖片）

政務司司長張建宗（25日）發表網誌，指最新失業率為6.8%，較去年12月至今年2月的近17年高位的7.2%有所回落，勞工市場因疫情受壓，最近情況已穩定，惟綜援個案創7年來新高，反映有效發揮安全網功能。

張建宗趁本周六（5月1日）國際勞動節將至，在網誌提早向「打工仔」致敬。他指出，本港有387萬勞動人口，今天香港的繁榮昌盛全賴他們在各行各業擔當不同崗位，長久以來勤奮拼搏，為香港社會作出莫大貢獻。他表示，日前公布的最新失業率為6.8%，較去年12月至今年2月的近17年高位的7.2%有所回落；失業人數略為減少1,800人至259,800人。

疫情持續至今，就業及經濟環境困難。他指出，今年3月底領取綜援的個案總數為19,810宗，較去年1月底的12,589宗大幅增加約60%，是自2014年中以來的新高，顯示綜援計劃能有效發揮其安全網功能。

為進一步支援基層在職家庭，去年7月起全面調高「在職家庭津貼」津貼金額。以育有兩名兒童的住戶為例，可領取最高金額將由每月3,200港元增至4,200港元，增幅達30%，較「低收入在職家庭津貼」最高2,600港元的補貼額增加超過60%。計劃活躍住戶上月已增至逾5.9萬人，較原本的約2.8萬人增加一倍。今年6月至明年5月，申領「職津」的基本津貼工時要求，會由每月144小時下調至72小時，中額津貼的工時要求亦由每月168小時下降至132小時，以免住戶因就業不足而未能受惠。

他表示，隨着環球經濟復蘇，內地經濟穩中向好，香港整體經濟近期有改善，但部分行業的經營環境仍然困難，又期望本地疫情持續受控，讓消費及營商氣氛可望在今年往後的時間更全面地恢復，有助紓緩勞工市場的壓力。他強調，控制好疫情是本地經濟能否全面復蘇的關鍵，認為僱主和僱員同坐一條船，呼籲市民接種疫苗，港府會陸續為已接種疫苗的市民提供便利措施，包括更便捷到醫院及院舍探訪，與親友在食肆聚餐，以及旅遊氣泡等。

另外，張指出，港府已於今年3月17日向立法會提交《2021年僱傭（修訂）條例草案》，將《僱傭條例》下法定假日的日數逐步增加，由目前12天遞增至17天。政府目標是在明年5月份的佛誕實施首個新增的法定假日；另正全力展開取消「對沖」的籌備工作，包括草擬相關法例，及制訂配套措施及運作細節。

至於青年政策，他指出港府日內將推出第四期「青年委員自薦試行計劃」，委員會的數目會由10個增至15個，涵蓋更多不同政策範疇，包括保育、創科和教育等。

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責任編輯：郭詩詩