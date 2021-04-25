【積極人生】韓君婷承擔病母醫藥費致破產　搬離蔡國威家：重整人生

▲ 韓君婷已搬離蔡國威家。

1997年亞姐韓君婷於今年1月中向法院申請破產，只因孝順女韓君婷為照顧患甲狀腺病及末期肺癌的母親，要承擔龐大的醫藥費。而在3年前，韓母不敵癌魔病逝，但韓君婷仍要揹負40萬元債款，而她因為受疫情影響至收入大減，最後決定申請破產。

一直暫居好友蔡國威家中的韓君婷，卻不想再麻煩朋友，於一星期前搬離對方家。君婷接受媒體訪問時表示縱然面對壓力，惟也會積極面對：「我都要重整一下自己人生。」充滿正能量。

【命途坎坷】韓君婷為醫病母6位數債務 無力償還申請破產：慳錢不吃早餐

▲ 韓君婷於IG貼出疑似新居的照片。

君婷重整人生

當日受財困的韓君婷獲不少好友扶持，亞視年代認識的好友蔡國威便是其一，而兩年來君婷亦居於威仔家裡，二人過著「同居」生活，讓她減少生活開支。

不過君婷早前接受媒體訪問，表示已搬離威仔家，至少搬往那裡，她謂不欲多談，希望可保留一點私隱，縱然面對著很大壓力，她都會積極面對，她說：「我要重整一下人生。」

▲ 韓君婷跟蔡國威於亞視工作時認識。

蔡國威支持好友

君婷更謂自報道見街後，外出見到市民，也獲得不少關懷及支持。於抖音平台帶貨的她，更獲不少觀眾支持，令她大可感窩心。

她於昨日（24日）於IG貼出於廚房弄早餐的照片，她寫道：「Good morning! SMILE and have a great weekend everyone!」，為自己打氣。

至於好友蔡國威回覆媒體指韓君婷已搬走一個星期，坦言於住屋及生活開支會盡力作出幫忙。他更透露君婷已找到合適工作，可以養活自己，他亦祝福對方之後有精彩人生。

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參加亞姐入行

現年45歲的韓君婷，1997年參選亞洲小姐成為冠軍入行，7年前她於浴室滑倒撞歪鼻骨而破相，最後退出幕前，轉往美容業發展。韓君婷於本月中接受傳媒訪問時承認破產，指由於病母的醫藥費很貴：「當時我仍在經營美容院，有收入時還好，但自去年11月開始受疫情影響。」

韓君婷的媽媽患甲狀腺病及末期肺癌，並於3年前病逝，不過她仍然需要償還巨額債務，且希望努力工作及盡快還清債務，做個負責任的「欠債人」。

她續指當時每月需要還1萬元，最高峰時欠債約40萬，疫情影響下長期沒工作加上簽了卡數，縱然她已努力還錢，可是還剩約20萬元債務。

不過樂觀的君婷認為：「若有天揸兜去行乞，都會乞到1、2元去買麵包，因為需要慳錢而不吃早餐，留下金錢買咖啡止癮。」她又表示獲得不少朋友幫忙，現時有工開且正努力拍片增加曝光率，希望將來能重出幕前演出。

同場加映：樊亦敏專訪