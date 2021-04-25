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網傳3男子疑穿警察制服作不雅行為片段　警方：不排除有人冒警拍攝短片

社會 11:38 2021/04/25

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

警方表示事件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進調查。（資料圖片）

近日網上流傳一段不雅短片，片中有3名男子疑似穿著警察制服作出不雅行為。警方表示，事件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進調查，又指不排除有人假冒警務人員拍攝短片。

有關片段近日於網上流傳，片長約15秒，片中有3名男子穿著淺藍色疑似軍裝警察制服作出不雅行為。警方表示，留意到昨日（24日）網上流傳一段不雅短片，片段中有3名穿著疑似警察制服的人涉嫌作出不雅行為。警方高度關注事件，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。經初步調查發現，片中人物穿著的制服及裝備與香港警察的制服及裝備有多處不同，警方不排除有人假冒警務人員拍攝短片，會繼續從不同方向主動調查。

警方重申，互聯網並不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。如有人在網上發布淫褻物品可觸犯香港法例第390章《淫褻及不雅物品管制條例》，最高刑罰為罰款100萬，及入獄3年。

警方再次提醒任何人切勿以身試法，市民如有任何與案件有關的消息，可致電28605012或電郵ip-sip-ops-1B-tcd-cstcb@police.gov.hk 與警方聯絡。

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記者：郭詩詩

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