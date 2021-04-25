【恐怖柔道】7歲柔道男童遭輪流重摔27次腦死　魔鬼教練未道歉冷血對話曝光

▲ 台中一名7歲男童學柔道時遭教練和師兄連環重摔27次腦死，事後教練未有道歉，還被流出冷血言論。

台灣日前一名7歲男童學柔道發生悲劇，21日在私人道館上，被67歲教練及小學四年級的師兄輪流在90分鐘內重摔27次，疑因腦震盪當場嘔吐昏迷，送院後證實腦死，恐成植物人。教練至今未有道歉，更被流出冷血對話截圖，教練著家長們放心，道館會保住，叫家長不要再提及案情。

綜合台灣傳媒報道，台中7歲黃姓男童參加柔道館免費課程，但剛上了2星期根本還未熟悉基本動作「護身倒法」，就被師兄和何姓教練連摔27次，期間男童不斷哀嚎求饒，但教練無視之餘，還冷血的說︰「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔。」

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男童父︰兒子想等教練一個道歉

直到男童嘔吐、腦震盪、顱內出血，於晚上約9時半緊急送院後，被證實腦死，目前靠呼吸器維生。據悉家人原本想放棄急救，但拔喉後男童仍有呼吸心跳，醫生認為男童求生意志強烈，希望家屬不要放棄。黃父心痛慨嘆︰

或許兒子想等教練一個道歉，所以不願意離開。

▲ 教練與家長的對話被流出。（網上圖片）

教練派定心丸︰道館會保住

然而，何姓教練至今仍未道歉及出面交代事件，其冷血言論更被曝光。從對話截圖中所見，教練不欲多談案件及男童的情況，還向家長大派定心丸。之後還有多名家長表示︰「謝謝教練」，冷血程度令人髮指。

請各位放心，道館會保住，多謝諸位家長關心，除莫談案情外，一切皆可聯絡。

據了解，何姓教練從法警退休後，先在台中一家私人柔道館授課，後來他經介紹進入台中市體育總會柔道委員會，到豐原現址授課至今。何姓教練已執教10多年，在台中頗有名氣。

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台柔道總會稱屬無牌教練

不過，中華民國柔道總會昨日（24）在facebook發文表示，對男童的遭遇感到痛心，並嚴正譴責不適任者擔任柔道教練，並指出該名何姓教練並未具有由總會發出的教練牌，「從影片看到的摔法，絕對不是我們教導幼兒柔道的方式。」

何姓教練涉嫌傷害致重傷罪，有勾串證人之虞，台中地院裁定羈押禁見。而警方亦已查扣現場相關的閉路畫面，將再傳喚在場的人員釐清案件。

舅父在旁拍片疑未上前阻止

此外，有台灣法律界人士認為，本案關鍵證人是案發時在旁拍攝影片的男童舅父，如果舅父是「能阻止而未阻止」，可能會有過失責任。男童舅父表示，他本來是為記錄姪兒的練習過程，卻目睹慘劇發生，但他被質疑，為何在事發當下他仍繼續拍攝，而沒有上前阻止。

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責任編輯︰林綺玲