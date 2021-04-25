黃偉綸料塱原自然生態公園工程2023年完成　設約5公頃「訪客區」

▲ 「訪客區」將設有木板步行道、觀鳥屋等（構想圖）。（網誌圖片）

古洞北／粉嶺北新發展區，塱原核心地區約37公頃土地發展成自然生態公園，以保護和改善重要的生態環境。發展局局長黃偉綸指，土拓署2019年年底展開工程，現時工程進展順利，預計2023年完成。

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黃偉綸今日（25日）發表網誌，指古洞北／粉嶺北新發展區，是中長期多管齊下土地供應策略的重要一環，而計劃其中重要的組成部分，是興建塱原自然生態公園。塱原位於上水雙魚河及石上河之間，是香港現時最大的連片淡水濕地，具有高生態價值。土拓署2019年年底展開工程，計劃把塱原核心地區約37公頃土地發展成自然生態公園，以保護和改善重要的生態環境，並補償因開發新發展區而造成的濕地損失，同時，署方藉工程優化該處環境，使之成為新發展區內主要的綠化空間。現時工程進展順利，預計2023年完成。

漁護署自然公園主任何景欣博士說，塱原擁有不同的生境，包括濕耕和乾耕農田、淺水池、稻米田、魚塘、沼澤等，生物多樣性十分豐富。政府希望透過建設塱原自然生態公園，進一步維護和提高塱原濕地的生態價值，為不同生物提供更多覓食、棲息和繁殖的地方；同時希望保存傳統的耕作方式，達到農業及生態共融。

土拓署工程師周夏露表示，公園將分為三個區域，包括佔地約21公頃的「生態區」、約11公頃的「農業區」及約5公頃的「訪客區」。「生態區」會透過種植指定農作物及生境管理，維持塱原的生物多樣性；「農業區」會讓農民以生態友善的模式耕作；「訪客區」會提供訪客設施，讓公眾了解及欣賞塱原濕地生態，提高市民對自然保育的意識。

另外，署方把部分旱田和荒廢的農地修復成濕地生境，讓整個塱原增加約8公頃的濕地。另透過塱原農民的指導，修復了昔日的5塊水滋田，讓水滋及紅蟲在水滋田中繁殖，為雀鳥提供豐富的食物，結果吸引了很多雀鳥，特別是水鳥前來覓食。

為配合未來塱原農地的灌溉需要，署方亦會改善塱原的灌溉水道，並建設一個淨化濕地，以沉澱、植物過濾及太陽照射殺菌的方式，改善公園的灌溉水質。公園內不同位置將設置儲物室，讓農戶放置簡單農具及器材。此外，為了讓市民在自然環境中探索淡水濕地、了解農作物和生物之間的密切關係，公園的「訪客區」將設有木板步行道、觀鳥屋和戶外教室。

黃偉綸表示，港府一直致力在發展與保育之間取得適當平衡，以期在新市鎮提供一大片綠化空間，締造優質的生活環境。他同意塱原自然生態公園的工程需要配合保育原則，盡量減低對這片濕地的影響，並感謝各部門通力合作，並與環保組織緊密溝通，為更有效地達到自然保育的目標而作出努力。

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責任編輯：郭詩詩