【海洋公園】劉鳴煒指將開展「重生方案」合作意向工作　黃智祖調任行政總裁屬政府園方協商結果

▲ 海洋公園將就「重生方案」展開有關合作意向競投工作。（冼偉倫攝）

海洋公園獲財委會通過「重生方案」，海洋公園主席劉鳴煒指，園方未來6至9月會開展涉及合作意向競投的工作，其後進行招標，稍後會公布詳情。他亦說，旅遊事務專員黃智祖調任公園行政總裁是政府與園方協商的結果，期待他落實更多「重生方案」工作；又料公園未來一、兩年主要客群仍會是本地人。

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立法會財委會今年3月通過海洋公園「重生方案」，劉鳴煒表示，公園稍後會進行有關收集「競投興趣表達書」的工作，料需時6至9個月，屆時有興趣與公園合作的機構或企業可向公園遞交合作意向，更多細節有待公布，公園審議後會隨即展開招標程序。

對於旅遊事務專員黃智祖5月將調任公園行政總裁，劉鳴煒指，這個決定是政府及園方協商的結果，公園「重生方案」有不少工作需要跟政府協調及落實，例如修改《海洋公園條例》，期待對方經驗有助落實「重生方案」。他說，公園現任行政總裁陳善瑜對公園業務、財務及前線情況較「熟書」，相信她與黃智祖會是帶領公園未來發展的理想組合。

港府早前制定「疫苗氣泡」基礎，表列處所員工如已完成疫苗接種，有機會獲進一步放寬防疫措施。劉鳴煒稱，海洋公園不會強制員工接種新冠疫苗，但管理層都已經打針，會鼓勵員工接種；又言園方為保持遊人舒適度及確保社交距離安全，目前開放的容納量未達政府容許的75%水平，短期內亦無意提高。

他亦預期，疫情後旅遊業的去向仍有待觀察，即使「來港易」、「旅遊氣泡」等計劃陸續實施，料未來一、兩年公園主要客群會是本地人。

此外，海洋公園保育基金今日（25日）在園內舉行年度慈善跑「生態保衛賽」，共籌得逾120萬港元，善款將用作支持基金的亞洲野生生態保育工作，保育基金在2019至2020年度繼續透過資助24項研究及保育工作，保護近百個物種，亦提供不同教育活動予學生、公眾，進行海岸清潔活動，以及跟進本地海洋生物擱淺個案。

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記者：陳曉瑩