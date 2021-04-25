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【聲夢傳奇】Sherman因低分留陰影感自卑　原唱者林欣彤出馬指導唱《忍》【有片】

娛樂 13:23 2021/04/25

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《聲夢傳奇》的參賽者Sherman成續突飛猛進。

TVB節目《聲夢傳奇》昨晚（4月24日）播出第3集，14位學員分成為紅、藍兩隊，藍隊導師為李幸倪（Gin Lee）、衛蘭及江海迦（AGA），她們的成員包括炎明熹（GiGi）、林沚羿、林君蓮、鍾柔美、孫漢霖、林智樂及文凱婷。

至於另一組的紅隊，由周柏豪、王灝兒（JW）及泳兒當導師，成員包括何晉樂、姚焯菲（Chantel）、潘靜文（Sherman）、冼靖峰、詹天文、張馳豪及黃奕斌。藍紅兩隊分別由GiGi何晉樂任隊長。

比賽分成7個回合，每個回合各自派出1位隊員對戰，再由評審評分，最後累計總票數較高隊伍勝出，至於負方由該隊導師負責淘汰一位學員。

【聲夢傳奇】展開第二回合比賽林智樂決戰姚焯菲　潘靜文失自信：陰影很大

林欣彤指導Sherman

昨晚由GiGi唱《花無雪》對決許靖峰的《幸福之歌》，二人演出均有水準，但最後由紅隊冼靖峰以13分，險勝12分的GiGi。

之後由藍隊孫漢霖唱《Full Moon Party》對決紅隊的Sherman唱《忍》。因為Sherman在最初的淘汰賽中只獲8分，幾乎要出局，因此一直沒有信心。加上在綵排練習時沒有導師主動教導她，令Sherman以為自己被放棄。

殊料《忍》林欣彤（Mag）神秘登場任導師，由阿Mag這位《忍》的原唱教她演唱此歌的技巧，令Sherman感動落淚：「以為你們放棄了我。」

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當Sherman比賽演唱《忍》時被評審讚大有進步，奪14分力壓獲唱《Full Moon Party》獲11分的孫漢霖。

其實當日在第1集的《聲夢傳奇》，Sherman取8分入「危險區」，反過來安慰取9分而在「危險區」待了一段時間的小妹妹Chantel，觀眾已讚Sherman這位「大姐姐」有風度，甚獲網民歡心。

JW為Chantel感驕傲

昨晚一集最後對決是紅隊Chantel唱《逃生門》對決藍隊唱《郵差》的林智樂。可是林智樂在綵排時已遲到，至於Chantel獲《逃生門》原唱者JW親自指導，演繹歌曲方式大有改進。

在賽後，當JW聽完Chantel演唱後更感動落淚，表示為對方而驕傲。

最後Chantel更以18分對7分大比數勝出對手。結果第3集《聲夢傳奇》比賽，由紅隊連贏3回合。

撰文 : TOPick柴犬出動

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