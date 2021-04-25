【開心速遞】才女潘芳芳曾與黃子華相戀　具語言天份精通六種語言　

▲ 在《愛・回家之開心速遞》演岳舍監的潘芳芳是一名才女。

潘芳芳於TVB處境劇《愛・回家之開心速遞》演香島大學潑辣的岳舍監，在昨晚（4月24日）《愛・回家之開心速遞》劇情講岳舍監與池富（王俊棠飾）有感情線。當中劇情集到講述池富因碰撞被對方用英語留難，岳舍監出面代為解窘，潘芳芳大晒流利英語兼精采演技。

事實56歲的潘芳芳為專業的兒童教育家，而且精通六國語言，當媽後亦不忘進修，8年前完成碩士學位，是不折不扣的才女。而這位才女於年輕更曾與才子黃子華相戀，惟最終戀情沒開花結果。

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池富岳舍監黃昏戀

昨閱（24日）《愛・回家之開心速遞》講述池富喜歡去公園打賞給跳舞大媽媚媚，池子孝十分擔心，於是介紹岳舍監（潘芳芳飾）給爸爸認識，二人更於餐廳上見面。

期間池富跟一位用英語的人士發生碰撞兼口角，岳舍監即為他解圍，以流行英語擊退對方。

在旁的池富被說著流利英語的岳舍監吸引，更大的讚：「我覺得你很型。」

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潘芳芳語言天份高

入演藝行業之前，潘芳芳曾於夏威夷讀大學學主修旅遊及酒店管理，在1987年參加TVB藝員訓練班，畢業後主要當主持及參與舞台劇演出，偶爾接拍劇集及配音工作。

入行32年的潘芳芳除熱愛演藝事業外，亦曾投身兒童語文教育工作，幫忙設計課程及擔任導師。她語言天份甚高，精通六種語言包括廣東話、國語、上海話、英語、法語及日語。

2012年她完成愛爾蘭Trinity College 教育碩士學位，主修戲劇教育，近年除了參與幕前演出，更擔任部分藝術工作室的資深導師。

▲ 潘芳芳跟丈夫及兒子。

才女才子配

感情方面，潘芳芳曾與才子黃子華相戀6年，當時的黃子華知名度遠不及潘芳芳，令二人的戀情不被看好，終於分手收場。潘芳芳其後與電影編劇李志毅相戀，二人也未能開花結果。

潘芳芳似乎鍾情才子型男，她最終情歸TVB導演兼港台唱片騎師陳冠豪，二人於2005年註冊結婚，潘芳芳更意外懷孕，翌年在43歲之齡誕下兒子陳健御（Queston），一索得男。

潘芳芳曾於TOPick訪問裡大談育兒心得，表示與丈夫堅持不當怪獸家長，芳芳認為小朋友不一定要經常黏著父母，彼此都應該有自己的空間：「到中學是另一個階段，作為家長都要理解小朋友的成長，漸漸開始有自己想發現的東西。」

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她認為信任可以而令彼此關係更緊密：「這麼多年來他和我們一起成長，去到現階段他會想有自己的想法、朋友和空間，做自己選擇想要做的事，這點我是從丈夫生身上學會的，當我們給予他空間，他亦會理解，給予同樣的空間給我們。」

同場加映：徐榮專訪