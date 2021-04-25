【轉院治療】男嬰患小腸氣需轉院診治　港媽狠批救護車行錯路：成個鐘先到醫院

▲ 一名港媽在網上發文，狠批救護車行錯路。

年幼子女患病，父母會非常擔心。一名港媽日前在Facebook分享兒子患有疝氣（小腸氣），原本在屯門醫院求醫，但因醫院沒有兒童外科，需轉往沙田威爾斯親王醫院診治。乘搭救護車期間，港媽發現司機行錯路，導致晚了20分鐘才到醫院，狠批情況不能接受。

港媽批救護車行錯路

該名港媽本月21日於Facebook分享，指事發當晚發現兒子腹腔位置出現腫脹，於是帶兒子到屯門醫院求醫。醫生檢查後，證實男嬰患上疝氣（小腸氣），並指有機會進行緊急手術。由於屯門醫院沒有兒童外科，兩母子乘救護車轉往沙田威爾斯親王醫院診治。

乘搭救護車期間，港媽發現司機「行錯路」，她指車上全部人都對路線不熟悉，亦無導航系統指引，需要「打去消防部門定位架救護車」。最後港媽忍不住叫救護員使用她手機的定位系統，花了一小時才到達醫院，比預期多了20分鐘。港媽直言情況不能接受，

雖然囝囝唔係話非常緊急，但我認為呢啲情況係不允許出現！

港媽指兒子到達威爾斯親王醫院時已經退腫，醫生檢查後認為情況不緊急，排期半年後做手術。港媽隨後決定為兒子安排到私家醫院進行手術。

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網民：不應怪責救護人員

帖文引來網民討論，有網民認為不應怪責救護車司機，指他可能不熟悉該區路線，「香港醫院分晒聯網，跨區唔熟路有幾出奇，又唔係的士司機」。據醫管局網站，屯門醫院屬新界西聯網，威爾斯親王醫院則屬新界東聯網。

有網民表示理解媽媽的擔憂，認為她只是着緊兒子，「當一個媽媽睇住個仔不停喊，我會體諒佢」。

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責任編輯：王明芳