【新冠肺炎】今日新增6宗確診個案　包括4宗輸入2宗本地

▲ 本港疫情持續，今日新增6宗確診個案。（陳國峰攝）

本港疫情未止，衞生防護中心公布，今日（25日）新增6宗確診個案，包括4宗輸入個案以及2宗與早前相關個案的本地病例，沒有源頭不明個案。

2宗本地病例如下：

個案編號：11735，60歲男子，無病徵，居將軍澳新寶城4座，與本地個案有流行病學關連

個案編號：11736，56歲女子，無病徵，居將軍澳新寶城4座，與本地個案有流行病學關連

4宗輸入個案如下：

個案編號：11732，41歲女子，無病徵，居尖沙咀華美達華麗酒店，從印尼抵港，輸入個案

個案編號：11733，30歲女子，無病徵，從印尼抵港，輸入個案

個案編號：11734，34歲女子，無病徵，從印尼抵港，輸入個案

個案編號：11737，39歲女子，無病徵，居大角咀香港旺角帝盛酒店，從菲律賓抵港，輸入個案

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記者：郭詩詩