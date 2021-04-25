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【真·三國無双】姜皓文赴新西蘭客串演張角　呂良偉神還原電遊戲版袁紹

娛樂 14:02 2021/04/25

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電影《真·三國無双》

導演周顯揚執導及監製、改編人氣電子遊戲的《真·三國無双》的影片一開場，就由黃巾之亂講起，描述姜皓文飾演的黃巾軍首領張角，被董卓（林雪飾）、劉備（楊祐寧飾）、關羽（韓庚飾）及張飛（張建聲飾）等各路英雄圍剿。

姜皓文在電影內屬客串性質，但其角色關鍵，是整個電影故事的開端，雖然他戲份不多，仍特別飛去新西蘭實地拍攝黃巾之亂，這場戲動用近千真人真馬打造實戰，場面壯觀浩瀚，姜皓文直言既是大製作亦拍得很有誠意。

提到其角色上山落山又要打又要拍特技，對此姜皓文笑說：「辛不辛苦？覺得好享受，拍攝過程去到那麼多地方，同如此多不同製作人一起參加這件事相當震撼，是有點辛苦，但一切相當值得，出來效果非常好，與周顯揚導演合作愉快，和內地年青演員合作亦是好機會，好鍾意張角這角色，此片一定會成功。」

張建聲增肥演《真·三國無双》張飛　40多度下拍攝幾乎休克

呂良偉演袁紹

至於演伐董卓盟主袁紹的呂良偉，造型亦神還原電子遊戲的造型，呂哥多謝網民喜愛他的造型：「好多網友留言話袁紹這個角色，我演到好神似，見仁見智啦，不過他的造型與我過往壬的角色好大分別，幾有型，多謝你們。」

電影中袁紹的篇幅圍繞十八路諸候討伐董卓，因而出現「溫酒斬華雄」的情節，但因為加插特技，呂哥稱拍攝不容易，「拍攝時都幾高難度，我們見不到對方，在個景入面憑空去演，要同空氣對話。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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