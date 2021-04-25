【娛樂新景象】有影視評論人及電影導演指再無合家歡節目　料「求真」成觀眾追求新口味

▲ 《城市論壇》今午邀請4名嘉賓討諭近日本地娛樂出現的新現象。（《城市論壇》短片擷圖）

本地電視台近日推出不同類型綜爇節目，引起城中熱話；而本地網上影片平台頻道早前更破天荒舉行「四台聯播」，令本地娛樂出現一股新現象。有影視評論人和本地電影導演均認為，觀眾可選擇的節目較以前多，再沒有大眾口味或合家歡的情況，而近年「求真」逐漸成為觀眾追求的口味。

影視評論人方俊傑在《城市論壇》表示，以前的節目會影響觀眾品味，由於選擇較少，當有一方較好時，會令人以為這類節目較受歡迎，反映香港人的品味；但現時節目碎片化，變成觀眾口味影響節目，故再沒有大眾口味或合家歡節目。他又指，目前較受歡迎的年輕節目趨網台化，而求真是觀眾追求的口味，認為製作上的粗糙，更容易令人感到真實。

本地電影導演黃修平亦同意現時沒有主流觀眾或合家歡節目，又指近10年歡眾希望看一些真實的事。他解釋，以前在沒有選擇下，歡眾能看到節目已感到開心。不過，現時的「70後」或「80後」認為節目不再新奇，當他們的眼界擴闊後，知道娛樂圈背後假的事，會更想看到節目後的運作，例如不少網紅形象較「貼地」，一班追隨者不介意粗糙製作，令這份粗糙變成珍貴的事物。

有份參與「四台聯播」的藝人杜以辰則指，由於網絡發展盛行，網上平台各有千秋但有不足，故聯合起來希望產生協同效益，既給予觀眾新鮮感，亦讓觀眾可接觸不同頻道。她又指，網台可以說出自己的想法，沒有一個框架或制衡，不像電視台公式化製作，但坦言網台唯一缺點是欠缺電視台專業訓練，製作相對較粗糙，很多時一手一腳包辦編、撰、導，希望將來可以拉近與電視台的質素。

藝人歐錦棠則指，70年代初是娛樂界包括電視和電影製作起飛的時刻，為觀眾帶來一種新鮮感，故觀眾一定「照單全收」，所有人包括一家大細都十分享受節目，而合家歡時間正由那刻開始。不過，由於時代改變，現時節目太多，觀眾可以選擇，又指自己亦看過「四台聯播」，雖然部分節目只適合他看，但形容是一件開心的事，給予他一種朝氣的感覺。

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記者：陳子謙