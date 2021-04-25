【觀塘裕民坊】市建局促4名拒遷戶接受津貼搬遷復業　憂拖延重建發展影響數以萬計市民

▲ 市建局指，裕民坊重建區域有4名違例構築物佔用人續霸佔政府土地，拒絕遷出。（市建局行政總監網誌）

觀塘裕民坊重建計劃進行多時，上周日（18日）有執達吏到場收走其中一個舖位後，有業主更走上天台企圖跳樓。市建局行政總監韋志成表示，區內仍有4名違例構築物佔用人繼續霸佔政府土地，拒絕遷出，故市建局只能依據法庭的裁決，在本月中透過執達主任按其既定程序，執行法庭的指令，收回其中一個構築物及其佔用的政府土地。

韋志成今日（25日）在網誌表示，這些沒有註冊業權、違反法例及地契的構築物，是昔日裕民坊的小販在私人樓宇地下的公眾通道或樓宇外牆地方搭建的，沒有任何註冊業權，在市場上根本沒有「市值」。因此，市建局在制定特別搬遷方案時，因應這些構築物在該處存在經營已久，已從體恤角度出發，盡可能照顧經營者的需要，減低他們因遷出而受到的經濟影響。

對於有意見認為執達主任在當日的收地行動突然，沒作事前通知。韋志成解釋，市建局早前就遷出構築物所得的津貼、遷置安排及限期，向每名佔用人清楚說明，而當時發出的最後遷出通知在3月初屆滿，但區內仍有4名違例構築物佔用人拒絕遷出。

執達主任按其執行「管有令狀」（即收樓令）的步驟，分別在3月初及4月初兩次到訪被佔用的違例構築物，將收樓令與遷出通知送達佔用人，通知有關人士於7天內遷出；在最後通知的期限屆滿後，執達主任在第3次到訪構築物時，便會安排隨行工程人員開閘，以取回構築物的管有權。

韋志成指，3年來市建局與違例構築物經營者的溝通從未間斷，專職人員與仍未肯遷出的佔用人，更各進行了超過20次不同形式的接觸，並應要求與佔用人進行調解會議，但始終未能達成共識。市建局在此情況下，只能依照法庭的裁決，透過法庭執達主任收回構築物的空置管有權。

他呼籲，佔用人在執達主任採取收回構築物行動的期限前，接受市建局的津貼和遷出；市建局亦會繼續在毗鄰新商場內的「裕民里」預留合適店舖予佔用人搬遷，協助他們在原區復業。他認為這些違例構築物在裕民坊的經營環境並不理想，繼續留下對他們的經營並非最好的安排，亦拖延觀塘市中心重建進入最後發展階段，影響的將會是數以萬計的市民。

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責任編輯：陳子謙