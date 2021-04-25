【觀塘裕民坊】15個回遷戶逐步復業可獲半年免租期　市建局料補貼額逾700萬元

▲ 觀塘公共運輸交匯處啟用及裕民坊商場今月初起分階段開放。（資料圖片）

觀塘公共運輸交匯處啟用及裕民坊商場今月初起分階段開放，市建局行政總監韋志成表示，15個回遷戶當中，有5戶早前已經開業。餘下絕大部份回遷戶的裝修工程、申領牌照及入貨等工作正加快進行，估計在5月內相繼開業。

重新開業的藥房負責人梁先生向市建局分享，新巴士總站候車區人流暢旺的程度媲美裕民坊，現在途經的巴士乘客和區內居民，相對在擠迫狹窄、日曬雨淋的裕民坊路旁，現時逗留時間更長。他又稱，雖然項目住宅部份仍未入伙，開業初期生意一般，但在免租期措施下，計劃先守業，再逐步因應顧客需要，調整貨品類型和市場策略，擴大生意。

▲ 凱滙中西藥房負責人梁先生（左）表示，將與姪兒一起打理新店。（市建局行政總監網誌）

另一位預計在5月初能夠開業、售賣「雞仔餅」的回遷戶梁先生說，在觀塘經營數十年，由昔日在觀塘街頭經營「走鬼檔」、及後租用裕民坊的構築物，到現在進駐裕民里，能夠有一間合法合規、屬於自己的店舖，感到非常欣慰。他希望新店能夠成為自己品牌的「旗艦店」，以此為基礎重建客戶網絡，並將生意拓展至其他地區。

▲ 梁先生（右）與太太在觀塘經營「雞仔餅大王」數十年，期待在裕民里開設「旗艦店」。（市建局行政總監網誌）

韋志成指，市建局為回遷戶提供半年免租期，其後作市值一半的優惠租金及50%的管理費寬減，合共為期3年。這搬遷津貼以外的、涉及少收的租金收入及商場管理支出的補貼額，達到700萬元。

在租金寬減下，超過一半的回遷戶所需支付的租金連管理費少於1萬元，當中一些店舖規模較小的回遷戶，每月在這方面的開支約5000多元；而有7個回遷戶在遷到裕民里後的租金開支，更是少於昔日在裕民坊繳交租金的一半有多；其所支付的費用更涵蓋保安、冷氣費、收集垃圾和公用場地保養以至市場推廣等服務，經營環境更勝從前。

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責任編輯：陳子謙