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陳茂波：若本港疫苗接種進度落後　會拖慢經濟復甦

政治 15:44 2021/04/25

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陳茂波呼籲大家積極接種疫苗。（財政司司長網誌圖片）

財政司司長陳茂波指，疫情持續受控的內地，及積極推動接種新冠疫苗的美國，經濟反彈形勢顯著。至於香港，陳茂波預料，今年首季GDP數字應有顯著改善，惟本港疫苗接種率僅逾1成，他指，若香港在接種疫苗方面落後，待海外市場恢復人員往來時，香港將受限，經濟復甦亦會被拖慢。

陳茂波在網誌上指出，在外圍環境好轉帶動下，本港出口連續4個月回復增長，相信後日公佈的本港3月份出口數字，改善勢頭可持續。隨著疫情稍微緩和，營商氣氛最近有所好轉，加上低基數效應，「經歷了連續六個季度的負增長後，本港今年首季的GDP數字應有較顯著改善。」

不過，陳茂波續指，最新數據顯示，仍有近26萬人失業，仍有14.8萬人開工不足，對40萬打工仔而言，「痛感仍強烈。」其中消費及旅遊相關行業失業率仍高達10.7%，遠高於整體數字，餐飲服務業失業率雖回落0.8個百分點，仍高企在13.3%。他認為，必須盡快令本地疫情完全受控，才能恢復與內地及國際間的商務和旅客往返，否則就業市場將難以全面改善。

他又指出，全國各地正全力推動民眾接種新冠病毒疫苗，美國及英國接種最少一劑疫苗的人佔當地總人口比率已達4成，以色列接種比率已逾6成，香港則僅超過1成，進度良好，歐美等地亦正積極部署恢復國際出行，若香港在接種疫苗方面相對落後，待海外市場較大程度恢復人員往來的時候，香港將變得相對受限，經濟復蘇也會被拖慢。

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責任編輯：林曉君

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