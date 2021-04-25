【牙骹痛】港大牙醫學院研究初證顳下頜關節沖洗術　較保守治療更有效

▲ 港大牙醫學院研究初證顳下頜關節沖洗術，較保守治療更有效（港大牙醫學院）

目前關節性牙骹痛通常由保守治療開始，例如處方消炎藥、物理治療、進食柔軟食物，和使用咬合夾板（牙膠）減輕關節疼痛和改善張口度；港大牙醫學院口腔頜面外科臨床助理教授李廸信醫生（首席研究員）和臨床副教授梁耀殷醫生最近以顳下頜關節沖洗術，配合咬合夾板治療作臨床研究，對比只採用保守治療的成效。

方法是在顎關節放入兩枝針，灌入生理鹽水沖洗關節，把發炎物質和纖維組織沖走，減低關節負壓力，亦可注入透明質酸潤滑關節。顳下頜關節沖洗術在90年代起開始普及，其風險低，成功率高達80至85%。

▲ 方法是在顎關節放入兩枝針，灌入生理鹽水沖洗關節，把發炎物質和纖維組織沖走（港大牙醫學院）

初步的研究結果顯示，沖洗術結合咬合夾板的綜合治療，比保守治療更為有效。經過六週的治療，接受綜合治療的病人，在從0分沒有任何疼痛至10分劇烈疼痛的評分表中，疼痛評估方面的指數大幅降低至2.6，而接受保守治療的病人則停留在6.5。在張口度（MMO）方面，一般成年人的最大張口度為35至55毫米，接受綜合治療的病人於第六週能張口平均至正常的40.8毫米，而接受保守治療的病人則只有30.5毫米；李廸信指：

根據我們初步的研究數據，早期的沖洗術和咬合夾板的綜合治療能達致更迅速的臨床反應，將會是口腔頜面外科的發展趨勢。

牙骹痛源於肌肉或關節問題，前者多因肌肉勞損例如經常嘴嚼香口膠、魷魚絲或果仁等黏韌堅硬食物，或睡覺時有磨牙或咬緊牙關的習慣；後者則有機會是關節軟骨移位發炎導致「顳下頜關節綜合症」，其一般症狀乃「開口埋口」說話、吞嚥、打呵欠時感覺牙骹痛，有時會聽到顎骨「卡卡」聲，牙骹不能順暢開合，痛楚可延伸至面部、頭、耳和牙齒等。

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記者：鄧凱文