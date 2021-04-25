【結婚夢碎】女家企硬57萬禮金男友無力負擔狠斬8年情　女友跪地哭崩︰你辜負我

結婚是人生大事，但不少人因錢銀問題而影響感情，內地四川一名男子更因付不起約57萬港元禮金提出分手，令女友崩潰當街大叫大嚷，埋怨男方狠心辜負兩人8年感情，高呼活不下去。兩人當街拉扯的畫面被拍攝下來，引起網民熱議。

綜合內地傳媒報道，四川宜賓一對情侶拍拖8年，踏入談婚論嫁階段，但女方家人提出48萬元人民幣（約57.3萬港元）禮金要求。男方表示，即使加上父母的全部積蓄亦無法達標，故曾要求調低金額，惟女家企硬一毫不減。

最後男子忍痛提出分手，結束8年情，並開始疏遠前度，但對方耿耿於懷，認定是男友辜負她。最近兩人在行人隧道偶遇，身穿黑色連身裙的女方衝上前拉扯男方，當場情緒失控，不斷質問對方錢比自己還重要。

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儘管男子眼眶含淚，但他默不作聲，女方頻頻追問「你說話啊？你怎麼不說話？」期間女方更跪地痛哭，男方扶起她並嘗試掙脫離開，卻被緊抓不放，繼續大叫大嚷。

你為甚麼辜負這8年感情？你讓我怎麼活？

一名負責巡邏的保安員聽見爭執聲後到場查看，惟他見狀後一臉尷尬，只能站在原地不好意思上前。有人將畫面拍攝下來，並上載網絡惹起瘋傳。

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責任編輯︰王明芳