【疫苗接種】藝人馬浚偉接種科興疫苗　聶德權到場視察感謝支持籲市民盡快打針

▲ 藝人馬浚偉今日接種科興疫苗。（社交平台圖片）

新冠疫苗接種計劃已展開近兩個月，藝人馬浚偉（馬仔）今日（25日）接種科興疫苗，公務員事務局局長聶德權亦到場視察。

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聶德權今日到仁安醫院急症門診中心了解運作情況，而馬仔今日和工作室同事亦到場接種疫苗。他引述馬仔形容自己做足準備，了解清楚，安心接種，又指馬仔平日十分著重身體保健，事前亦全面了解疫苗資訊和做好相關的檢查，知道疫苗安全可靠。他感謝馬仔的支持，並期盼更多市民參與，「還未接種的你，快快行動！護己護人，同心支持」。



他續指，仁安醫院急症門診中心，各專科中心及旗下五間分科診所均可提供預約接種。據醫院透露，來接種的市民到達後，姑娘會先作初步了解、量血壓，再面見醫生，由醫生親自解答疑問及評估身體狀況等。他又指，全港疫苗接種計劃由政府主導及津貼，所以市民即使到私家醫院、診所接種也是免費。



馬仔亦於社交平台表示自己已接種第一針科興疫苗（Sinovac vaccine），感覺良好，並感謝還有聶德權局長來探望：

接種完第一針Sinovac vaccine，感覺良好，還有Patrick 局長來探望，感謝啊！ #為己為人 #疫情早日消失 #生活回復正常 #感恩 #仁安Carol #仁安老醫生

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責任編輯：郭詩詩