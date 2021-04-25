【城大研究】團隊透過新檢測技術 發現影響2型糖尿病遺傳變異基因
香港城市大學今（25日）指，通過高通量生物檢測技術，找出主要影響2型糖尿病遺傳的變異基因，有助預防、及早診斷及治療有關疾病。
生物醫學系助理教授嚴健聯合領導的國際研究團隊，以「全基因組關聯分析」探究整個基因組，尋找與複雜遺傳疾病有關的基因位點。研究人員藉此找出了數以10萬計與人類疾病及特質有關聯的基因變體，研究團隊指出有關這些變體功能的研究卻不多。
團隊補充，基因變體的功能之一是影響轉錄因子與DNA的結合。轉錄因子於結合後，能控制細胞裡的基因表達，把某些基因「調高」或「調降」，從而調控細胞的功能。
為了有系統地表徵基因變體對於與轉錄因子結合的影響，團隊把之前研發的超高通量、多組蛋白質-DNA結合的檢測工具HT-SELEX改良為，直接系統定量單點突變對蛋白結合影響的超高通量實驗方法，稱為「用以分析單核苷酸多態性的配體指數增強系統進化技術」。然後他們從基因組裡已知跟2型糖尿病有關的基因位點選取基因變體作分析。
他們利用SNP-SELEX分析了95,886個基因變體對於270個人類轉錄因子與DNA結合所造成的影響。他們發現，增加2型糖尿病風險的非編碼基因變體SNP rs7118999，能影響DNA與其中一種轉錄因子的結合，從而影響控制血脂水平的分子機制。
嚴健表示，根據研究結果，相信有助團隊找出主要影響2型糖尿病遺傳的基因變體，這將有助進一步研究檢測疾病的生物標誌物和治療標靶點。而高通量的實驗方法可用於研究不同遺傳疾病，包括結直腸癌和前列腺癌。這有助剖析相關疾病的遺傳機制，找出生物標誌物作臨床診斷，幫助我們研發方法和策略，去預防、及早診斷及治療有關疾病。
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責任編輯：陳麗娜