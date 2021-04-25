摩星嶺銀禧炮台具保育價值　港大學者倡列二級或更高歷史文物

▲ 銀禧砲台位於芝加哥大學校園下面的機房入口處。（港大提供）

有港大學者表示，港島「銀禧砲台」極具保育價值。其相對港島區其他同類炮台，例如舂磡角炮台及香港仔炮台，建築群遠遠更大，而且完整地保留了3個炮床。就完整度而言，此炮台相比舂磡角炮台更為完整，而且鄰近市區，景觀亦比舂磡角炮台有過之而無不及，建議列作二級或更高歷史建築文物，甚至列為法定古蹟以加強保育。

銀禧砲台位於，摩星嶺是1941年香港保衛戰戰場之一，在香港淪陷期間，砲台的其中一個軍火庫曾被日軍用作囚禁英軍戰俘，戰後先後為國民黨餘部、警隊政治部等使用，之後芝加哥大學曾對在校園範圍内的建築作保育。 此摩星嶺沿海炮台經歷及參與過第二次世界大戰，是本港其中一個英軍6英吋炮台。由於炮台多年來一直被叢林重重覆蓋，一般遊客除非有軍事專家帶領，否則難以覓得路徑進入，所以一直未被遊人注意。

黎偉聰表示，芝加哥大學校園範圍只包括整個炮台的一小部分，包括2號炮位及鄰近前政府建築物（前政治部管轄，俗稱「白屋」），其餘炮台部分一直未被重視。就完整度而言，此炮台相比舂磡角炮台更為完整，而且鄰近市區，景觀亦有過之而無不及，適合列作二級或更高歷史建築文物，甚至列為法定古蹟以加強保育。就長遠規劃方面，政府應推行全面的保育計劃，修葺前往炮台的前軍用通道，修復探射燈、軍火庫等結構，鞏固附近的斜坡，保護古蹟免受大自然進一步的破壞，同時讓市民能夠安全、舒適地參觀，共享這項歷史古蹟。

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責任編輯：蘇文軒