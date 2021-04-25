【我的女神】拍《金枝慾孽》暗戀佘詩曼　戴耀明想娶阿佘：好掛住你

▲ 戴耀明曾暗戀佘詩曼多年。

現年48歲的TVB綠葉王戴耀明，自從2017年跟拍拖5年的富貴女友分手後，一直單身至今，早前他於亮相TVB娛樂台節《星光路上》時，期間主持人重提當年暗戀佘詩曼一事，戴耀明坦言渴望得到愛情，更大的讚阿佘這位女神。

戴耀明毫不掩飾對佘詩曼欣賞之情說：「她是一個好正的女人，我相信好多人跟我一樣，有娶她的想法。」完全表露愛慕之情。

戴耀明因為與阿佘在2004年合作拍《金枝慾孽》而認識，在戲外「小禮子」一直仰慕「主子」阿佘，雖然沒展開追求，不過戴耀明曾說：「經常跟阿佘講，我搵到錢會娶你做老婆。」之後某天，戴耀明還借醉向阿佘示愛，傳了短訊跟女方說：「我好掛住你。」

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▲ 戴耀明接受TVB娛樂台節目訪。

戴耀明大讚阿佘

在節目《星光路上》內，戴耀明被主持人追問當年暗戀佘詩曼一事，他謂當然記得此事，更笑說這是不負責任的說話。

不過戴耀明忍不住大的讚阿佘，她說：「阿佘是正，她是一個好正的女人，我相信好多人跟我一樣，有娶她的想法。說出來（表白）就五十五十機會，不開聲的話永遠都是零。」

▲ 佘詩曼於《金枝慾孽》飾演爾淳。

直言渴望愛情

至於可有追求女方，戴耀明謂行動上是沒有，不過他坦言渴望愛情：「單身兩、三年了，一向都沒要求，最重要是啱feel。」

另外節目又提到戴耀明於1993年曾參加《第12屆新秀歌唱大賽》，同屆參加者有張崇基、張崇德等，之後他加入TVB拍劇，直至於《巾幗梟雄之義海豪情》演日本軍人而獲好評。

當時劇裡角色有機會追求宅男女神陳法拉，其中一幕更講述法拉為拯救愛人，在其面前裸露「獻身」，戴耀明直言：「雖然並非真的看到，但那意識好正！」

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拍網片做主角

現年48歲的綠葉王戴耀明，於1993年考TVB藝員進修班，當年他亦嘗過「捱騾仔」的日子。他曾說：「訓練班出來得2、3千元人工，想買條更美的牛仔褲或牛仔褸可能已用去一半人工。曾試過每天捱麵包，中午只吃豬仔包。」

入行27年的戴耀明曾演出多部劇集，惟大多演弱智人士或神經漢，更有「御用傻仔」之稱。及至2017年，戴耀明於內地拍網絡電影《爆裂老婆三歲夫》首度擔正做男一，其後他亦接拍不少廣告。

近日他更開設抖音帳戶，靠著做直播及帶貨進帳不少，他接受媒體訪問時更直言收入相比拍劇高3倍，認真可觀。

同場加映：林景程林秀怡訪問