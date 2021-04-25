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【華大基因】港府暫停委派華大服務流動採樣站　直至收到調查報告　

社會 16:57 2021/04/25

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港府指停派華大服務流動採樣站至收到調查報告，不排除減少其不同檢測服務（資料圖片）

近日華大基因檢測頻出錯，日前其驗室誤令28個樣本受污染而出現假陽性，詳情請看：下一頁；港府今（25日）指，收到承辦商的調查報告前，將暫停委派華大基因服務流動採樣站，亦不排除減少採用華大基因向政府提供的其他不同檢測服務。

食物及衞生局表示，港府會嚴肅跟進是次事故，考慮根據調查結果及情節嚴重程度，按合約條款作出適當處分，包括中止服務合約，並保留不接受該承辦商參與競投政府將來同類型的服務合約的權利。另外，如調查顯示該醫務化驗所及其專業人員涉及違反相關專業守則，政府會將個案呈報醫務化驗師管理委員會以作跟進。

港府已要求華大基因進行深入調查, 並向政府提交報告, 及對政府專家顧問團成員袁國勇教授及香港大學團隊的建議作出跟進。此外，政府亦考慮透過獨立機構進行第三方審核，以確保調查的中立性和專業水平。

此外，一名曾於西營盤華美達海景酒店完成強制檢疫21日的外傭，其完成檢疫期後第六日，在社區檢測中心檢測呈陽性，並驗出帶有變種病毒，其入住聯合醫院已驗到有抗體；港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指出，患者入院時的抗體測試已屬陽性，顯示很早已受感染，很可能是檢疫期第12日及第19日的取樣做得不好，導致未有發現確診，詳情請看：下一頁。　

華大基因回應TOPick指，該公司由1月12日至4月15日，為檢疫酒店住客作第12天和19天測試。採樣的人員均為專業護士。核酸和抗體等檢測結果，應遵循科學態度進行謹慎核實和舉證。華大是一間專業負責任的檢測機構，在官方發表結論前，不會對任何個案作出評論。

衞生署指，現時檢疫酒店檢測承辦商為華大基因，周一起另一承辦商Prenetics會加入提供服務，為確保採樣質素，政府已在外判合約加入指定條文。

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記者：鄧凱文

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