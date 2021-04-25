【旅遊氣泡】《彭博社》報道指港星「旅遊氣泡」5月26日開展　兩地最快明日公布

▲ 據報港星「旅遊氣泡」5月26日開展，兩地最快明日公布。

香港與新加坡正就重啟「旅遊氣泡」進行討論，據報5月26日開展，兩地政府最快明日（26日）公布，屆時港﹑星人民經「氣泡」往返兩地，可免入境檢疫。

《彭博社》今日（25日）下午最新報道，香港及新加坡的「航空旅遊氣泡」將會於5月26日啟動，兩地政府明日（26日）會公布更多細節。報道指，「氣泡」成功開展後，若疫情持續穩定，兩地將會在6月26日起增加航班數量。

新加坡交通部早前指，星港一直就「旅遊氣泡」作緊密磋商，仍未決定公布重啟的日期，一旦準備好會立即公布，希望盡快成事。而本港商務及經濟發展局亦回應稱，本港疫情自今年2月起漸趨穩定，兩地政府一直就重啟「航空旅遊氣泡」積極討論，有關討論已達至成熟階段，政府會盡快公布詳情。

新加坡近期疫情升溫，今日新增40宗新冠肺炎疫情，全屬輸入個案，但過去一星期曾連續多日出現本土個案，北部一個外勞宿舍亦再爆發集體感染，大部分人是二次感染。本港今日則新增6宗確診個案，其中4宗為輸入病例，2宗本地個案與早前患者有關連，沒有源頭不明個案，近日則有2名變種病毒患者走入社區，埋下爆發危機。

香港及新加坡原定去年11月底啟動「旅遊氣泡」，但因本港當時爆發第四波疫情，「氣泡」在啟動前不足一日即時煞停，至近期本港疫情有所緩和，兩地政府重新商討重啟安排。

有份負責新冠疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權昨日（24日）在社交平台發文，指香港與新加坡的旅遊氣泡有望很快啓動，而政府亦開始與日本、泰國、澳洲及新西蘭（紐西蘭）等積極探討，建立旅遊氣泡的可能性，呼籲市民盡快接種疫苗，以享受政府陸續為已接種市民提供的便利措施。

行政長官林鄭月娥早前公布本港「疫苗氣泡」基礎時提及，為鼓勵市民接種冠病疫苗，將要求想參加港星「旅遊氣泡」的港人，在上機前必須完成2劑新冠疫苗接種，及相隔14日產生抗體，這項要求是由港府提出，並非由新加坡提出，但新加坡不反對香港提議。

新加坡上周五（23日）凌晨起已放寬港人入境限制，從香港入境或過去14日曾到訪香港的人士，抵達新加坡後的隔離檢疫日數由14日縮至7日，期間需要到指定的隔離設施。

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記者：陳曉瑩