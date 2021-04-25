中聯辦斥夏博義為暴力者開脫　促大律師公會勿走不歸路

▲ 中聯辦批評夏博義為違法者張目，對司法者施壓。（資料圖片）

中聯辦批評，大律師公會主席夏博義日前就法庭判決散步歪曲言論，是公然為違法者張目，為暴力者開脫，對執法者抹黑，對司法者施壓；又指大律師公會如繼續被夏博義把持，只會作繭自縛，走上不歸路。

中聯辦發言人指，黎智英等人組織或參與未經批准集結，「其行為明顯是挑戰警權、法律和秩序，犯罪事實清楚、證據確鑿，法院的判決得到社會各界認同，多名案犯亦當庭認罪。」反問夏博義「冤從何來」？發言人又批評夏博義偷換概念，大談英國「冤假錯案」，刻意誤導公眾、煽動民怨，斥其所作所為徹底喪失專業操守和職業良知，背離法治精神和法治原則。

发言人續指，大律師公會不僅是一個專業團體，還承擔著多項法定職責，其主席當然應遵循「愛國者治港」的原則，而夏博義當選大律師公會主席以來，接二連三地狂言要修改港區國安法，挑戰全國人大常委會權威，對抗香港法治和憲制秩序，質疑「夏博義這種與外國有緊密聯系的反華政客，怎麽可能履行大律師公會此前聲明中所宣稱的維護特區法治、基本法，支持一國兩制」？

发言人強調，一切破壞法治公義、損害香港繁榮穩定的行徑，都會受到有力反擊。又奉勸大律師公會，不要在政治化道路上越走越遠，否則只會被一步步拖入無法自拔的深淵。

2019年 8.18 及 8.31 兩場遊行，先後被控「未經批准集結罪」，10名被告經審訊分別判囚8至18個月，其中5人獲判緩刑。夏博義早前接受傳媒專訪指，這是香港法院首次對和平的未經批准集結，判處監禁式刑法。又指自2019年起，感受無論是香港當權者還是民眾，都瀰漫著強烈情緒，擔心這些情緒若繼續升溫，最終會引致冤假錯案。

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記者：林曉君