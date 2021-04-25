中大學生會前會長周豎峰稱已離港赴加　自揭曾衝擊立會

▲ 周豎峰稱自己已經離港。（周豎峰Facebook圖片）

中大學生會前會長周豎峰表示今日在社交網站透露，已於上月25日離開香港前往加拿大，至今一個月。他接受傳媒訪問時自揭，曾參與前年7月1日立法會衝擊事件，令他感到有被捕風險。

周豎峰本擔任議員助理，曾於由多名民主派區議員組成的「公民議政平台」 ，出任籌委會秘書，此平台其後解散。周豎峰於社交網站表示，涉及47人的初選案，被告包括負責技術工作的民主動力人員，令他擔心曾在「公民議政平台」擔任幕後工作，都有風險。

周豎峰也在Facebook表示，上月15日結婚，十日後即離港，形容今次是「倉卒出逃」，但短期內暫時仍有瓦遮頭及三餐餬口。

現年24歲的周豎峰，2016年當選中大學生會會長。上月15日，周豎峰於灣仔交加里一間「黃店」餐廳舉行結婚派對，參與者約28人，包括多名民主派區議員，全部遭警員票控違反限聚令。

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責任編輯：尹櫻霖