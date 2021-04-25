【北角倫常慘案】北角結婚逾60年8旬夫婦死亡　丈夫行動不便憂不能照顧長期病患妻子

▲ 二人留下遺書透露尋死意念。

北角堡壘街偉文大廈昨晚（24日）7時許揭發雙屍命案，一名男子返回住所時，發現父親在家中上吊自殺，而其母則昏迷倒地，二人送院搶救後不治。警方今日交代案情，指二人結婚逾60年，其中女死者為長期病患者，男死者自去年年底亦開始行動不便，曾透露擔心未能好好照顧妻子。警方於現場檢獲二人的遺書，行文中透露有尋死意念並打點身後事。

▲ 東區警區刑事總督察江詩韻（左）。（黃傑偉攝）

東區警區刑事總督察江詩韻指出，案件牽涉的2名死者分別為85歲女戶主及83歲男戶主，二人為夫妻關係，同是案發單位的戶主。二人結婚逾60年，育有一名女兒及兒子，家庭關係良好。女戶主於10年前開始患有長期病患，一直由男戶主照顧，至去年年底，男戶主亦開始患病，行動不便，曾透露擔心未能好好照顧女戶主。她表示，兒子早已搬離上址，惟因應父母健康狀況，本月請假一個月遷回上址照料父母。

警方於昨晚上7時13分接獲2名死者的54歲兒子報案，指在外出外返回單位時，發現父親在客廳用窗簾繩上吊，便立即將父親救下，其後便發現母親躺在床上不省人事，口吐白泡，見狀後立即報案。救護車接報到場後，將男女戶主送到律敦治醫院搶救，惟二人分別在昨晚7時46分及7時51分證實死亡。

警方調查期間，發現女死者頸部位置有瘀痕，現場沒有發現打鬥、掙扎痕跡，亦沒有血跡，而且發現有二人留下的遺書，透露有尋死意念並打點身後事，當中男戶主的遺書透露自己身體日漸轉差，擔心無力照顧妻子。警方正調查是否有人將妻子殺死後再上吊自殺，將案件改列作謀殺及自殺案。

至於真正的死因，警方需要進一步調查，同時亦有待法醫稍後作出檢驗。

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記者：郭詩詩、黃傑偉