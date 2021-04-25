【隱青翻身】高學歷隱青怕社交10年足不出戶　靠一項技能籌300萬日圓大翻身

▲ 日本一名隱青因害怕社交，10年來足不出戶。

人際關係不易處理，日本一名隱蔽青年因害怕社交，大學畢業後一直留在家，足不出戶超過10年。這位年過30的「宅男」，全靠自學一項技能，成功籌得超過300萬日圓（約21萬港元）費用，網友看後紛紛表示佩服。

東大畢業生隱居10年搞創作

自稱為「Nito Souji」的東大畢業生，早前接受YouTube頻道「Sean and Nami」訪問，指自己不喜歡辦公室生態，畢業後決定以創作小說維生。可是他在出版第一本小說之後，發現作品不受歡迎，銷售不佳，唯有另覓出路。

喜愛創作的Nito Souji，決定返回老家畫畫，創作以「可愛女孩」為題材的漫畫，賣出近2千本，進帳93萬日圓（約6.6萬港元）。自此他開展10年足不出戶的生活，除了每兩個月外出剪一次頭髮之外，其餘時間都留在房間創作，三餐都靠外賣速遞或翻熱急凍食品解決。

縱然賣漫畫能夠賺取利潤，Nito Souji卻認為自己難以單靠畫漫畫維生，決定自學開發電腦遊戲，經過5年的努力，終於在去年開發出第一款遊戲「Pull Stay」。該遊戲以Nito Souji十年隱居生活為題材，玩家需要保護遊戲中的宅男主角，免受外人侵擾。

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眾籌300萬日圓推出遊戲

Nito Souji指自己樂於隱居家中，埋首苦幹完成自己的目標。別人以為他留在家中無所事事，但事實上他的生活非常規律及充實，每天早上10時起床吃早餐，之後便開始進行遊戲開發的工作，包括寫程式、繪製3D影像，以及反覆進行測試。他亦會花時間提升英文水平，從英文書籍中吸收開發遊戲的知識。在進食晚餐之前，他會在房間中做運動，保持健康體態。Nito Souji認為隱居生活適合自己，

雖然聽起來很奇怪，但我並不感覺孤獨。

現時Nito Souji在網絡組成遊戲開發小組，與該領域的專家交流。他亦在網上發起眾籌，至今籌得超過300萬日圓（約21萬港元）製作費，計劃在2022年正式推出遊戲。

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責任編輯：王明芳